10月は週プレの創刊月間！ 今年でついに59周年を迎えました。本日10月20日に発売された『週刊プレイボーイNo.44』には、創刊月間号恒例、周年にちなんだ人数のグラビアアイドルが大集結する"NIPPONグラドル59人"企画を16ページにわたってセンターグラビアに収録しています。トップグラドル59人による大迫力グラビアが実現しました！

そこで今回は、"NIPPONグラドル59人"企画に参加してくれた59人のグラビアアイドルの中から、厳選セレクトしたデジタル写真集26作品の30％OFFセールを【週プレ グラジャパ！】にて実施します！ 10月20日（月）から11月2日（日）までの期間限定です。

それでは、対象商品の中から厳選した4作品のレコメンドをご覧ください！

＊＊＊

【Iカップ】天木じゅん『乳とプライド』／撮影：三瓶康友



天木じゅんデジタル写真集『乳とプライド』／撮影：三瓶康友

セール特価770円（税込）（11月2日まで）

誰もがその名を知るトップグラドル・天木じゅんさん。30歳の誕生日には、バストトップの限界表現に挑戦したメモリアルな写真集を発売したことでも話題になりました。ご紹介するデジタル写真集『乳とプライド』は、その名の通り、天木さんの乳とプライドをかけた至極のグラビアを収録した一冊。彼女ともなれば、胸の見せ方も変幻自在。360度、どこから見ても柔らかそうで、大迫力。そのポージングはもはや達人芸です！ 乳にプライドをかけ突き進んできた彼女の勇姿を見よ！



天木じゅんデジタル写真集『乳とプライド』／撮影：三瓶康友

【Iカップ】鈴木ふみ奈『限界突破』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）



鈴木ふみ奈デジタル写真集『限界突破』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

セール特価770円（税込）（11月2日まで）

今年デビュー15周年を迎えたトップグラドルの鈴木ふみ奈さん。週プレでは何度もお世話になっている、もはや説明不要の存在です。ご紹介するデジタル写真集『限界突破』は、最大限の露出で限界突破したフルスイングのグラビアを収録した一冊。スケスケもゴージャスに、ムチムチもダイナミックに。特殊な衣装も彼女らしく着こなしてしまうスペシャルボディはレジェンドの証。ポジティブ満点の笑顔も堪らない。何年経っても、鈴木ふみ奈はあなどれないのだ！



鈴木ふみ奈デジタル写真集『限界突破』／撮影：YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

【Hカップ】原つむぎ『脱いだり透けたり』／撮影：LUCKMAN



原つむぎデジタル写真集『脱いだり透けたり』／撮影：LUCKMAN

セール特価770円（税込）（11月2日まで）

バスト101cm、ヒップ100cm、そして身長170cm！ 令和グラドル最強最高ボディとも名高いトップグラドルの原つむぎさん。デジタル写真集『脱いだり透けたり』は、衣装の展開がたくさん見られる楽しい一冊。羽織をはだけさせ、ボタンを外し、お風呂で濡れて、水着で農作業!? 彼女ともなれば、どんなシチュエーションもトクベツなものにしてしまう。保育士と幼稚園教諭の資格を持つ癒やし系グラドルでありながら、大胆さにも抜かりない。脱いだり透けたりするグラビアを思う存分楽しんで！



原つむぎデジタル写真集『脱いだり透けたり』／撮影：LUCKMAN

【Hカップ】ちとせよしの『進化するHカップ』／撮影：西條彰仁



ちとせよしのデジタル写真集『進化するHカップ』／撮影：西條彰仁

セール特価770円（税込）（11月2日まで）

元鉄工所勤務で、"作業服を脱いだらとんでもないカラダだった"という男の夢を実現するグラドル・ちとせよしのさん。アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動中の彼女は、爆食キャラでバラエティ番組でも活躍している。そんな多彩なキャラクターにも劣らない、仕上がりまくったカラダが堪能できるのが、こちらの一冊。脱ぎ感があるのに上品で、とにかく洗練されている。彼女の進化はまだまだ止まらない！



ちとせよしのデジタル写真集『進化するHカップ』／撮影：西條彰仁

＊＊＊

SALE対象商品はまだまだあります。詳しくは以下のURLより特設サイトをチェックしてください！

★週プレ グラジャパ！ 特設サイトにて開催中！

【https://www.grajapa.shueisha.co.jp/post/shupure59th】

【週プレ グラジャパ！】では、おトクなセールを随時開催中です。「グラジャパ！限定特典カット」が収録されている写真集も数多くあるのでお見逃しなく！

“NIPPONグラドル59人”企画に参加してくれた59人のグラビアアイドルの中から厳選セレクト！