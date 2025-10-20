2025年10月21日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
気の合う人とだけ交流を。無理な付き合いはしなくてもOK。
11位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
家族の話題は避けたほうがおすすめ。悪く言われてムッとすることが……。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人におごるのは控えて。分をわきまえた振る舞いが吉。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
不安感にさいなまれがち。温かな飲み物で心を静めよう。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
情報の独り占めは周囲の反感を買うかも。皆と分かち合おう。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
うそは禁物。その場はクリアできても後々響いてくるかも。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
順調日。友人を誘って遊びに行くとさらに幸運度アップ！
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
読書に収穫あり。話題になっている本にトライしてみて。
4位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
過去の経験や常識にとらわれると失敗しそう。自由な気持ちで。
3位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
友達付き合いは楽しさ満載。ただしきつい言葉には注意を。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
単独行動がツキを呼ぶ日。人に合わせると調子を崩しそう。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
元気な笑顔が幸運を招く日。気分が乗らなくても笑顔で。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)