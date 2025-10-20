話題沸騰作『ガチアクタ』最新話の反響「キャラデザ最高なのだけはめちゃくちゃわかる！」「カリスマ性ヤバい」
週刊少年マガジンにて連載中の漫画『ガチアクタ』。そのアニメ化作品が7月より2クール連続でTBS系列で放送中です。10月19日に第15話が放送されました。本記事では、ネット上での感想を一挙紹介します。
【動画】15話の切り抜きも公開中
「「荒らし屋の奇襲を受けたルドたちは、クトーニの能力でいずこかへと飛ばされてしまう。そこで待ち構えていたのは、荒らし屋のボス・ゾディルとその手下たちだった。その直後、突然流し込まれた大量のゴミに飲み込まれバラバラに分断されてしまった掃除屋たちは、それぞれに待ち構えていた荒らし屋たちと戦うことになる」（公式Webサイトより引用）」
「ゾディルのカリスマ性ヤバいな」
「2クール目もずっとアツいな...！！！ かっこよすぎるな！！！」
「ずっと緊迫ずっとかっこよ」
「戦闘開始までの流れがめちゃ最高です」
「第15話観ました。。ひゃ〜！！凄くないですか〜！！初っ端のルドと荒らし屋のボス・ゾディルの会話！！」
「ずっとなぁなぁいってるエンジン可愛すぎやしないか」
「今回もめちゃカッコよかった…」
「キャラデザ最高なのだけはめちゃくちゃわかる！」
次回第16話は26日放送予定です。気になる人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】15話の切り抜きも公開中
「荒らし屋の奇襲を受けたルドたち」スラムで育った少年ルドが「クソみたいな世界」を変えるため戦う同作品。第15話の概要は以下の通りです。
「「荒らし屋の奇襲を受けたルドたちは、クトーニの能力でいずこかへと飛ばされてしまう。そこで待ち構えていたのは、荒らし屋のボス・ゾディルとその手下たちだった。その直後、突然流し込まれた大量のゴミに飲み込まれバラバラに分断されてしまった掃除屋たちは、それぞれに待ち構えていた荒らし屋たちと戦うことになる」（公式Webサイトより引用）」
「かっこよすぎるな！！！」歓喜の声続出
「ゾディルのカリスマ性ヤバいな」
「2クール目もずっとアツいな...！！！ かっこよすぎるな！！！」
「ずっと緊迫ずっとかっこよ」
「戦闘開始までの流れがめちゃ最高です」
「第15話観ました。。ひゃ〜！！凄くないですか〜！！初っ端のルドと荒らし屋のボス・ゾディルの会話！！」
「ずっとなぁなぁいってるエンジン可愛すぎやしないか」
「今回もめちゃカッコよかった…」
「キャラデザ最高なのだけはめちゃくちゃわかる！」
次回第16話は26日放送予定です。気になる人は、チェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)