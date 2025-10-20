木村拓哉、「2人のクララ状態」を公開！ 「めちゃくちゃ冷静なアム……」愛犬×デニムのシュールな姿
俳優の木村拓哉さんは10月19日、自身のInstagramを更新。デニム洗濯後の愛犬とのコミカルな場面を公開し、注目を集めています。
【写真】木村拓哉の「2人のクララ」ショット
この投稿には、20日現在で9万8000を超える「いいね！」が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】木村拓哉の「2人のクララ」ショット
「2人のクララ状態」木村さんは「先日、洗って糊付けしたデニム達が完全に乾き…。『2人のクララ状態』になってます！物凄く盛り上がる自分に対して、めちゃくちゃ冷静なアム……」とつづり、1枚の写真を掲載。写真には、両手を広げて驚いた表情を見せる木村さんと、その横にいる愛犬アムが写っています。木村さんの後ろには、のり付けで硬くなったデニムが立っているかのように置かれており、遊び心のある光景が伝わってきます。
デニムにのり付けする効果は？デニムに施されたのりは、生地にハリを与え、膝裏や太ももの付け根に立体的なシワを定着させることで、美しい色落ちを生み出します。また、のりは生地を安定させるため裁断や縫製を容易にし、染料の流出を防ぐ役割も果たします。のりを維持することで、シャープなシワや硬い質感を長く楽しめますが、はき心地や生地への負担、汗や皮脂による衛生面への注意も必要です。
(文:勝野 里砂)