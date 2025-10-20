Ä»¼è¤Ë¸åÈ¾£³È¯¤ÇµÕÅ¾¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É£´»î¹ç¤Ö¤ê¾¡Íø
¡¡¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¥Ûー¥à¤ÇÄ»¼è¤ò·Þ¤¨·â¤Á¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«ーJ3¤Ç3°Ì¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢¥Ûー¥à¤Ç12°Ì¤Î¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾39Ê¬¡£Ä»¼è¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡0ÂÐ1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡£¤³¤³¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎµÕÅ¾·à¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸åÈ¾11Ê¬¡£µÈÈø¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÅÄÃæ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ¤ò¸«¤¿¤éÅÄÃæÁª¼ê¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÄÃæÁª¼ê¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ¥¯¥í¥¹¤·¤¿¤é¤¤¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸åÈ¾24Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ó¥É¥«¤¬¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òµó¤²¡¢ÀÄÌÚ¤¬µÕÅ¾¥´ー¥ë¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸åÈ¾38Ê¬¤Ë¤â¥ó¥É¥«¤¬3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢3ÂÐ1¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¡£¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¦ÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤¤Î¤Ç¾ÃÌ×Àï¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤â´Þ¤á¤ÆÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¾¡¤ÁÅÀ3¡£ËÜÅö¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¦ÅÄÃæÌÌéÁª¼ê¡Ë
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î1»î¹ç1»î¹ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï3°Ì¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â»Ä¤ê6»î¹ç¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î»î¹ç¤Ï10·î25Æü¡¢¥¢¥¦¥§ー¤ÇFC´ôÉì¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£