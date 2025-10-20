渡邊渚「出演したい？」に即答で否定した番組
【モデルプレス＝2025/10/20】渡邊渚が10月20日、レギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」（「REAL VALUE」チャンネルにて19時配信）に出演。出演したくないと断言した番組を明かした。
今回は「REAL VALUE CLUB」に所属する、港区の闇を斬る経営者・ゆる麻布と株式会社SIG＆チカパワHD代表の杉本怜氏が登場。2人とも顔出しがNGのため、普段はゲストが座るソファに生肉の写真のパネル（ゆる麻布）、メガネを掛けた猫がライバーのように動く姿で映し出されたスクリーン（杉本氏）が並ぶ形でトークを展開した。
【写真】渡邊渚、1st写真集決定 初水着・ランジェリーカットにも挑戦
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生。国内最大級の女性読者数を擁するメディア「モデルプレス」が持つ「人をエンパワーメントする」というメディアコンセプトと、独自のインタビューメソッドを融合させ、従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開する。
◆渡邊渚「出演したい？」に即座に否定
格闘技エンターテインメント「BreakingDown」やインフルエンサースクール「HERO'ZZ」などを手掛ける経営者・溝口勇児氏が新たに「地上波タブーのニューメディア」としてスタートさせたYouTube番組「NoBorder」へ出演したいかと聞かれた渡邊は「思わないです。即答で思わない」とすぐに否定した。
「あまりああいう番組には興味ないですか？」というスタッフの質問に「出づらいですよね…」と小声で話した。今回の収録撮影のチームが同番組のチームだと知ると「こんな亀いるの初めてですよ？」と渡邊の前に置かれた金色の亀の置物を指差し、不思議そうな表情。「1本目の収録から間が空いたじゃないですか。その時にちょっと絵が寂しいなってことでわざわざ会社まで取りに行ってくれて」と理由を説明すると、「この亀を？金亀？『REAL VALUE』って感じしますね。いいこと起きそう」と笑っていた。
◆渡邊渚、フジテレビ退社後フォトエッセイで話題 初写真集も刊行
渡邊は、慶應義塾大学経済学部を卒業後、2020年にフジテレビに入社。「めざましテレビ」の情報キャスターや、「ワイドナショー」など、数々の人気番組に出演し、持ち前の明るさと親しみやすいキャラクターで人気を博した。1月29日に発売されたフォトエッセイ「透明を満たす」（講談社）では前職時代の葛藤や今後の活動を率直な言葉でつづり、大きな話題に。6月25日には1st写真集「水平線」（集英社）を発売し、水着やランジェリーカットにも初挑戦。9月1日にはデジタル写真集「Re：水平線」（集英社）を発売したほか、2026年カレンダー「Nagisa Watanabe 2026／01-2026／12 Calendar」の受注販売も実施している。（modelpress編集部）
