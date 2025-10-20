トヨタ新型「“5人乗り”四駆SUV」発売！ まさかの「90万円オトク」＆“10年保証付き”の「340馬力超え」仕様！ 全長4.6m“ちょうどいいボディ”に装備充実の「bZ4X」最高級モデルとは？

ハイパワー＆装備充実の最高級モデル！

トヨタは2025年10月9日、「bZ4X」の一部改良モデルを発表し、同日に発売しました。

今回の改良では航続距離や出力の向上、急速充電時間の短縮など、電気自動車としての基本性能を大幅にアップデートしています。

【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”トヨタ新型「“5人乗り”四駆SUV」です！（30枚以上）

進化したbZ4Xの中でも、最も高価なモデルはどのような仕様になっているのでしょうか。

内装の装備も拡充され利便性向上！ 最高級モデルの仕様とは？

bZ4Xはトヨタ初の量産電気自動車として2022年5月に発売されました。

スバルとの共同開発によるEV専用プラットフォームをトヨタ車として初めて搭載したSUVです。

当初はリース販売のみでしたが、2023年10月から一般販売も開始されています。

そして2025年10月9日に発表された一部改良では、電気自動車としての利便性を高める大規模なアップデートが行われました。

従来はバッテリー容量が1種類のみでしたが、改良後はグレードに応じて57.7kWhと74.7kWhの2種類が用意されています。

一充電走行距離はWLTCモードで最大746kmとなり、改良前の567kmから大幅に向上しました。

また、150kW急速充電器を使用した場合、バッテリー残量10％から80％までの充電時間は最短約28分に短縮されています。

さらに、バッテリー温度を事前に温める「バッテリープレコンディショニング」を搭載し、寒冷地での急速充電時の利便性も高められました。

パワートレインでは、モーター、インバーター、トランスアクスルを一体化した「eAxle」をコンパクト化し出力を向上させ、0-100km／h加速は5.1秒を実現しています。

このbZ4Xの中で最も高価なモデルは「Z（4WD）」です。ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベースは2850mm。

外観は最新のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッドフェイス」を採用し、デザインが一部改良されています。

標準タイヤは全グレード18インチで、ホイールデザインも共通です。ボディカラーはツートンカラーを含む全5色を設定しています。

内装では、ほかのグレードと同様に2列シート5人乗りレイアウトとし、水平基調のシンプルなインパネデザインを採用し、シート素材は合成皮革です。

フロントシートは運転席・助手席ともに8ウェイパワーシートを装備。ディスプレイオーディオは14インチに大型化され、センターコンソールも改良されました。

スマートフォン2台分の「おくだけ充電」に対応しています。

下位グレードに対して追加される快適装備として、前席シートベンチレーション、後席シートヒーター、パノラマムーンルーフ、JBLプレミアムサウンドシステムなどがあります。

特にパノラマムーンルーフは中央の補強材を撤去したことで、開放感が向上しています。

安全面では、全車に予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を標準搭載。そのほか、渋滞時運転支援の「アドバンスト ドライブ」や、スイッチ操作だけで駐車を支援する「アドバンスト パーク」も装備されています。

パワートレインは、フロントに最高出力227PS・最大トルク268Nm、リアに最高出力120PS・最大トルク169Nmのモーターを搭載し、システム最高出力は342PSを発揮。

駆動方式は4WD（電気式4輪駆動）で、スバル譲りの4輪制御システム「X-MODE」により、路面状況に応じた3種類のモードで雪道や悪路での走行を支援します。

駆動用バッテリー容量は74.7kWhで、保証は10年または20万km。WLTCモードでの航続距離は687kmです。

最高級モデルZ（4WD）の価格（消費税込み）は600万円で、最安モデルG（FWD）は480万円。両者の価格差は120万円となっています。

なお、bZ4Xは令和6年度補正予算の「CEV補助金」の対象車で、全グレードの交付額は90万円。これによりZグレードの実質価格は510万円となります。