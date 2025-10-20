松本市安原地区の中原町会で、昨年度の会計から今年度の会計への繰越金・約1380万円が後任に引き継がれていないことが分かりました。町会側は弁護士を通じて法的措置を検討しています。



繰越金が引き継がれていないのは松本市安原地区の中原町会です。中原町会によりますと、昨年度の会計から今年度の会計に繰り越される町会費・約1382万円が、昨年度の会計担当の男性から後任に引き継がれていません。会計担当の男性は昨年度まで3期6年務めていて、繰越金について「金は知人に預けたが、連絡がつかなくなった」と町会役員に説明しているということです。





地元の住民は「ここで80年も暮らしているけれどもこんなこと初めて。こっちは真面目に町会費払ってさ、怒り心頭。」中原町会は松本城の北東の美須々、桐原などの一部地域・350世帯約950人で構成されています。町会費は1世帯1か月700円で、年間8400円です。先月下旬、町会長の中原国友さんは住民に経過を悦明し、先週13日に臨時総会を開きました。一部住民からは会計監査の責任を問う声などがあがったということです。中原町会では弁護士を通じて、刑事告訴を含めた法的措置を検討しています。