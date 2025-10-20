にしおかすみこ、認知症の母、ダウン症の姉との野菜生活。「我慢できない」こと

キャベツはお手頃、ピーマン高騰

農林水産省は物価高の中「今週のお手頃野菜」を発表している。

10月17日更新の数字を見ると、ここ1週間でお手頃の野菜はキャベツやレタス、なす、大根など。逆に平年より値上がりしているのがピーマンや玉ねぎだという。

そんな野菜の値段、栄養に気を使いながら家族4人の食事を作っているにしおかすみこさんも物価高は気になるところだろう。

認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父との暮らしを綴る連載「ポンコツ一家」50回前編では、80代の母が驚くような柔軟性を見せてくれたが、後編ではなんとピーマンやししとう、青唐辛子が登場！

台所で

また別の、とある日の朝。

台所で朝ご飯の支度をしていると、母がトコトコとやって来て、「ママ、身体がウズウズしちゃって。我慢できません。とってきていいかねえ」。

笑ってしまう。

「行けばいいじゃん。好きなだけとってきなよ」と返すと、

「だってぇ、あんたが毎日、小さいのはとってくるな！どうして待てないんだ！って怒鳴るから」

そんな言い方は一度もしていない。

何の話かというと、なるべく手短に話したいが、ちょっとだけ去年に遡る。

1年前の秋だったか。

母が、ウチの狭い庭にごっちゃり咲いたコスモスを見て、「花もいいけど、来年は何か実がなるものでもいいねえ。あ、ママ、青唐辛子がいい。あれなら虫もつきにくいし、手入れもいらないし、勝手に育つから。朝ご飯にパパっとと入れられるじゃない？……まあ、また来年ね」と言っていた。

そして冬を越し、春がすぎ、今年の5月だったか。

私はホームセンターで、その苗を見つけた。ついでに種類もいろいろあったほうが楽しいかなと、万願寺、ピーマン、ししとう等も買った。５〜6株だったと思う。どれか1本でも育てばいいなあくらいだった。今、思えば、実がなれば全部、緑だ。このときは何も考えていなかった。

小さな実を…

7月あたりだったか。

私のくるぶしくらいだった苗が、全て腰くらいまでに成長し、小さな実をつけ始めた。すると母が嬉しそうに、「うひょー。見て〜。こーんなにたくさん！」と両手のひらを合わせるようにして、小指の第一関節くらいの実を10個ほど収穫してきた。

私は「いいけど、小っちゃくない？まだまだ大きくなるよ。だって多分、この中にピーマンもあるよ」と言ったら、

「いやいや全部、青唐辛子よ。あんた庭のこと全く無関心だから、何が植わってるかもわかってない。それに赤くなったら辛いから。お姉ちゃんが食べれなくなっちゃうから。青いのは辛くないから。それに大きくなるってことは、それだけ虫食いになっちゃう可能性もあるから。それに実がなってるの見たら採りたくなっちゃう」

……いくつか訂正したいけれど、グダグダ理由をつけているけれど、結局、全ては最後だろう？

「採りたいんだ」と言ったら、

「うん。ママ、採りたい」とモジモジし、はにかむ。白髪の皺々の10代みたいな。私には可愛らしく見える。

「じゃあ、好きなときに好きなだけ採ったらいいじゃん」と笑った。

ドンドン成長

そこから、青唐辛子どもがドンドン成長し、10月、現在だ。

私の胸を越えるくらいの背丈で、もはや小さな木だ。これほどになると思っていなかったので、間隔もそこまで開けず植えていた。なので、葉や実が重なりあい、グリーンのビーチパラソルみたいになっていて、土が見えず、そもそもの株は5本なのか6本なのか、わからないし、確認する気にもならない。

このグリーンの海原を、これまた夏ぐらいから、ずっと深い色合いのグリーンのTシャツを着倒している母が、かき分け、かき分け、楽しそうに収穫する。私よりは背が低いので、緑の波に溺れている人に見える。

そして大きいのや小さいの、形も種類もいろいろな実を、両手のひらいっぱい載せて、「うひょー。見て〜。こーんなにたくさん！」と持ってくる。

それらを受け取った私は、毎朝、朝ご飯の何かしらに入れて、母と姉と一緒に食べる。だいたい味噌汁に丸ごと、ぶち込むことが多い。青唐辛子も、ししとうも、万願寺も、ピーマンも一緒くただ。

で、だいたい、私が「うん。美味しいね。辛くないね」と言い、

姉が「うん。じぇんじぇん からくない」と言い、

母が「うん。辛くない。ほら、青いのは全然辛く、辛い、辛いの当たったーーー。小っちゃいのに辛いー」となる。

大真面目だが、ノリが昭和のコント師みたいだ。姉と私でウヒャヒャと笑う。

「し、しんできた！」

一応、なるべく姉には青唐辛子っぽい形のものは入れていないのだが、それでも極々たまに当たってしまうときがある。一度、目玉を見開き、信じられないという顔で、舌を「ヒィヒィ」と出し、水をゴクリゴクリと飲み、自分の胸に両手を重ねて、「ドクがはいってたの。 いまね、１かい、ぽっくり し、しんできた！」と言っていた。

そんなロシアンルーレットみたいな朝ご飯を済ませたあと、大概、いや日によるかな、母はこれ自体をすっかり忘れて、また庭に行く。そしてホクホクした顔で戻ってきて、「見て〜。こーんなにいっぱい！今年初めての収穫。ママ、どんな味がするか食べてみたい」と小刻みに数回、繰り返したりする。嬉しい顔は何回見てもいいじゃないか。私は、睡眠が足りていると、そんなふうに思う。でも足りていないと、少し泣きたくなることもある。もう実家に戻って何年だよ、いい加減慣れなよ、と自身に呆れる。改めて、寝られるって大事だ。

私が「楽しそうだね」と言うと、

母が「うん。庭にあ〜んなにいっぱいなってたら、歩くの楽しいじゃない。来年は他の花いらないから、庭全部、青唐辛子にする？……まあ、また来年ね」。

また来年と言われると、1年でどれくらい老いるかなと思ってしまう。生きてるかな。何でもいいから生きててよ。

私は「花もあったほうがいいよ。全部、緑はイヤだよ。もう毎日、食べ飽きた」と返しながら、来年も庭をウロウロし、「うひょー」と手のひらいっぱいに収穫してくる母が見たい。そして3人で季節を感じながら、朝ご飯を食べていたいなあ。

