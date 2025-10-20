おととし12月、佐久市の県道で高齢の男性を車ではねたあと、小県郡長和町の山中に遺棄して死亡させたとされる事件は20日、殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判が始まりました。男は事故を起こしたことについては認めましたが、殺意については否認しました。



上下青いジャージにマスク姿。うつむきながら入廷した男。



被告の男「交通事故を起こしてしまったのは間違いありません。死亡してもやむを得ないと思って決意したわけではないです。」





声を震わせ、小さな声で証言した被告。起訴内容を一部否認しました。殺人などの罪に問われているのは佐久市の無職・佐藤英伸被告（34）です。おととし12月、事件の始まりは佐藤被告が車を走らせていた佐久市内の県道からでした。制限速度の30キロ以上にあたる時速72キロで走行中、佐藤被告は男性（当時85）をはねてその場から逃げました。数分後に現場に戻ってきた佐藤被告。意識を失っていた男性を車に乗せて現場を離れます。その後、佐久市内にある佐藤被告の自宅に寄って男性を別の車にのせ替え、長和町の山中に向かいました。その山中で男性を遺棄し、死亡させたとされています。佐藤被告の一連の行為が「殺人の罪」に当たるのか。これが今回の裁判の争点となっています。男性をはねた佐久市の現場から遺棄した長和町の山中までは、直線距離で約30キロ。男性をはねてから遺棄するまでの約2時間で、佐藤被告は自身のスマホで「殺人がばれない方法」や「完全犯罪・成功例」などを調べていたことも分かっています。検察側は「事故を隠ぺいして、刑事責任を逃れるためには男性が死亡するもやむを得ないと決意した」として殺人に当たると主張。一方の弁護側は、被告が男性について「もう助けることができない状態であり、死んでもかまわないと思っていたわけではない」として殺人罪までは問えないと主張しました。21日は被告人質問が行われ、判決は今月30日に言い渡される予定です。