万博閉幕後、阪急うめだ本店で注目イベント『OSAKA ART MARKET』現代美術アーティスト＆くっきー！＆リリーも登場
大阪・関西万博が閉幕するなか、気軽にアートと触れ合えるイベント『OSAKA ART MARKET 2025』（主催：大阪府・大阪市・大阪文化芸術事業実行委員会）が、10月22日〜27日の6日間、大阪・阪急うめだ本店で開催される。
【写真】『OSAKA ART MARKET 2025』に登場する現代美術アーティストたち
万博を中心に、大阪の文化芸術の魅力発信する「大阪国際文化芸術プロジェクト」の一環。『OSAKA ART MARKET』では、大阪で活躍する現代美術のアーティストを中心に、国内外で作品を発表している関西にゆかりのある個性豊かなアーティストの作品を展示・販売するとともに、ステージイベントにてアートにまつわるトークショーや、パフォーマンスショーを実施する。
■『OSAKA ART MARKET 2025』
日時：2025年10月22日（水）〜27日（月）
会場：阪急うめだ本店9階 祝祭広場
料金：入場無料 ※アート作品の販売料金は別途
10月25日（土）
総合MC：大抜卓人
午後2時30分〜3時 アートトークショー
出演者：Chiaki Akada（アーティスト）
大阪を拠点に全国のギャラリーや百貨店での個展、地域イベントなど幅広く活躍中のアーティストChiaki Akadaが、「アートの楽しみ方」についてトーク。
午後4時30分〜5時 黒田征太郎ライブペインティング with バケツドラマーshiuta
出演者：黒田征太郎、バケツドラマーshiuta
大阪のアート界を長年に渡って牽引し続ける黒田征太郎によるライブペインティングと、TikTokで110万人以上のフォロワーを持つバケツドラマーshiutaによるダイナミックなパフォーマンスで作品を完成させる。
10月26日（日）
総合MC：浅越ゴエ（ザ・プラン9）
午後2時30分〜3時 silsilライブペインティング with ヴァイオリニスト松元愛香
出演者：silsil、松元愛香（ヴァイオリニスト）
大阪出身で国内外で活躍中の画家silsilと、関西出身で同じく国内外で活躍中
のヴァイオリニスト松元愛香による躍動感あふれるライブパフォーマンスを披
露。
午後4時〜4時30分 アートトークショー
出演者：くっきー！（野性爆弾）、リリー（見取り図）
お笑い芸人として活躍するとともに、個展開催など独自の切り口でアート作品
制作・発表を行っているくっきー！（野性爆弾）と美術に造詣が深く美術鑑賞を
趣味とするリリー（見取り図）が、「アートとお笑いの共通点」についてトー
クを展開。
