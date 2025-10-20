『2025 MAMA AWARDS』TELASAで日本独占生配信決定 レッドカーペットも生配信
11月28・29日の2日間、香港のKai Tak Stadiumで開催される世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』が、TELASA（テラサ）で独占生配信されることが決定した（※主催者（Mnet Japan、Mnet Smart+、Mnet Plus）を除く）。
授賞式だけでなく、レッドカーペットの様子も生配信。後日、アーカイブ配信も予定されているほか、過去3年分の『MAMA AWARDS』のアーカイブも、きょう20日に配信がスタートした。
韓国のエンターテインメント企業CJ ENMが主催する世界最大級のK-POP音楽授賞式『MAMA AWARDS』。1999年に「Mnet映像音楽大賞」として開催され、2009年に「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS(MAMA)」に、そして2022年には「MAMA AWARDS」となり、26年以上にわたってK-POPをけん引している。
過去にはBIGBANG、少女時代、BTS、SEVENTEENなど、数多くのK-POPアーティストたちが栄えある賞を授賞。MAMA AWARDSの授賞こそがK-POPアーティストにとって最高の栄誉であり、その実力と人気の揺るぎない象徴と言われてきた。昨年はアジアを超え、K-POP授賞式としては初めて、世界音楽市場１位のアメリカへ進出。アカデミー賞授賞式が毎年開催される場所である、米・ロサンゼルス「ドルビー・シアター」で『2024 MAMA AWARDS』が開催され、K-POPの歴史にまた新たな金字塔を打ち立てた。
