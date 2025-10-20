20日午後6時から行われた自民党と日本維新の会の党首会談で、連立に向けた合意文書に署名されました。中継です。

党首会談はおよそ10分ほどで終了し、新たな連立政権樹立に向けた合意が成立しました。、両党首からはときおり笑顔も見られる中での署名となりました。

自民党 高市総裁

「日本経済を強くしていく、そしてまた、日本の国の形を未来の世代に責任を持てる、そういう形に変えていく、その取り組みを一緒にできることをとても楽しみにいたしております」

日本維新の会 吉村代表

「強い熱量で日本を進める改革政党として、日本をよくしたいという思いは一緒だと思うので、日本でよかったと思える国をつくりたい」

党首会談後、自民と維新の合同の会見が行われ、高市総裁から、「大きな一歩だと思う、日本を前に進める」と、吉村代表からは、「自民党と考え方が違うかもしれないが、手を取り合って前に進む政治がしたい」と、それぞれ発言がありました。

連立政権合意書では、焦点の議員定数削減については「1割を目標に、衆議院議員定数を削減するため、臨時国会で法案を提出し成立を目指す」としています。また、維新が求める企業・団体献金の廃止については、協議体を臨時国会中に設置し、再来年の9月となる「高市総裁の任期中に結論を得る」としています。

維新は21日の総理大臣指名選挙では1回目の投票から自民党の高市総裁に投票する事を確認していて、高市氏が21日、女性初の総理大臣に選ばれる見通しです。