Dr.Oralの美白「粉」ハミガキ！トラベルセットで旅先でも輝く歯を

歯の白さは清潔感や自信を表す大切な要素。その大事なケアを、旅行先や出張、オフィスでも手軽に続けられるようにと、Dr.Oralから新しいトラベルセットが登場します。人気の美白「粉」ハミガキ『３Dホワイトニングパウダー』と、専用ブラシ、オリジナルポーチがセットになったこのアイテムは、2025年11月8日（土）から発売。携帯に便利なサイズで、どこでも輝く歯を手に入れられます♡

どこでも美白ケア！Dr.Oralのトラベルセット登場



Dr.Oralの人気No.1美白「粉」ハミガキ『３Dホワイトニングパウダー』が、旅先でもオフィスでも使えるトラベルセットとして登場！

5gのミニサイズと、使い心地抜群のホワイトニングブラシ、旅行気分を盛り上げるデザインのオリジナルポーチがセットに。

忙しい日常の中でも、手軽に美白ケアを続けられるこのアイテムは、まさに“いつでもどこでも自分史上最高の笑顔”をサポートします♡

便利でおしゃれなポーチと高機能ブラシ



スモーキーブラックの透明ポーチは、ジェンダーレスで上品なデザインが魅力。タグデザインが旅のワクワク感を演出し、どんなバッグにもスマートに収納可能です。

また、ブラシは「おまけ」の域を超えた高機能。W植毛×コンパクトヘッドが、歯のすみずみまでしっかりと磨けるので、ホワイトニングパウダーとの相性も抜群！

このセット一つで、旅行中でもしっかりケアできます♪

発売日と価格情報



『３Dホワイトニングパウダー トラベル』は、2025年11月8日（土）に発売開始。価格は990円（税込）。

全国のバラエティショップやドラッグストア（一部店舗を除く）、自社サイトやAmazon、楽天市場、Qoo10で購入可能です。

旅行のお供に、オフィスでのケアにぴったりなこのセット、ぜひチェックしてみてください♡

旅行先でも美白ケアを欠かさずに



Dr.Oralの「３Dホワイトニングパウダー トラベルセット」は、旅行や出張など外出先でも美白ケアを続けたい方にぴったり。

コンパクトで持ち運びやすく、高機能なブラシと美白効果が一つになったこのアイテムで、いつでもどこでも美しい歯を保ちましょう♡

旅の楽しさを倍増させる、そんなおしゃれなオーラルケアセットをぜひ手に入れてくださいね。