女優の加藤ローサ（40）が20日、TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。結婚当時を振り返った。

パーソナリティーの元乃木坂46の山崎怜奈（28）から「ヨーロッパで子育てをしたりとか、フランスで出産をしたりとかなかなか人と相談できる経験じゃない経験をたくさんしてきているっていうのは今の自分にどういう影響があるかなと思っていますか？」と質問。加藤は「何でも経験は自分の宝になるなとは思ってます。26で結婚をして、フランスに渡って、出産も26で経験してるんですけど」と振り返った。山崎に「怖くなかったですか？ 私、今、28なんですけど。今、自分の仕事パッと1回辞めて、海外移住して…ってなったら気持ちが追いつかなそうで」と尋ねられ、「まさにそんな感じでガッってきましたけど。結婚したら一緒に住むって決め付けちゃってて。今だといろんな選択肢あるよとか、自分で自分に言えそうなんですけど。お仕事もありがたいことにパンパンにやってた時期で、自分の引き出し全部開けちゃったみたいな…。何ももう残ってないんですみたいな状態で…。1回お仕事はお休みしたいタイミングっていうのが結婚と重なってっていうのもあって…飛んじゃえみたいな勢い。何も考えてなかっただけだと思う、26の私」と打ち明けた。そして「今だったらそんなことしない？」と聴かれると、「うん。待て、待てって」と言い、笑った。

加藤は8月17日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」で「今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて離婚していて」と、元サッカー日本代表の松井大輔氏（44）と同居はしているが離婚したことを明かしていた。加藤と松井氏は11年に結婚。2男をもうけている。