自民党の鈴木宗男参院議員が20日、ブログを更新。高市早苗総裁の首相就任に向けた思いをつづった。

鈴木氏は「朝一番のニュースで日本維新の会吉村代表が18時に高市総裁と連立合意にサインしますと言われ、自民党と日本維新の会との連立が確実となった」と言及。維新側が連立条件として掲げた「副首都構想」「議員定数の削減」など12項目について、「今日午後の藤田共同代表の記者会見でも維新の要求した12項目について満足する回答を得られたと明らかにしていた」と触れた。そして「政治は生き物と言われるが、それは『人』である。政治家にとって言葉は『命』と言われる。高市総裁の情熱を込めた熱量のある言葉に、吉村代表が強く感じるものがあり連立合意となったのである」とつづった。

続けて「かつて26年前、政治の安定のため公明党さんと連立を行ったが、国家・国民の為の政治を実現するためであった」と振り返るとともに、「民主主義は数であり今回もこうせざるを得なかったのである」と鈴木氏。「明日の本会議で日本初の女性総理が誕生することが確実となった。歴史的な出来事に立ち会える巡り合わせに感謝したい」と思いをつづった。