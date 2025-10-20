グラビアアイドルの沢口愛華さんのFLASHデジタル写真集「沢口愛華 Silent Heat」がリリースされました。



【写真】ただただ美しい…沢口愛華さん

グラビアのみならず、女優にモータースポーツのアンバサダーなど、多岐にわたって活躍する令和のグラビアクイーンが今まで見せたことのない新境地に挑戦した一作。柔らかな光に包まれた彼女の表情と、美しい曲線を描くシルエット。大人の魅力と自然体の可憐さが溶け合う、心を揺さぶる瞬間を収めた珠玉の写真を80Pの大ボリュームでお届けします。



週刊FLASH（光文社）の表紙と巻頭10ページを飾った沢口さん。表紙では、沢口が黒のトップスから美しいバストラインをのぞかせています。巻頭グラビアでは、雰囲気の異なる2つの魅力も披露。オレンジ色のビキニで強い視線をこちらを投げかけるカット、グレーのチューブトップで潤んだ瞳が印象的な大人びた雰囲気のカットです。表情、ポージング、スタイルと、あらゆる要素が進化を続ける彼女を目に焼き付けてください。



【沢口愛華さんプロフィール】

さわぐちあいか 22歳 2003年2月24日生まれ 愛知県出身 T155 「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。以降、グラビアアイドルとして各誌を席巻。現在は、グラビアに加え、ドラマ『御社の乱れ正します！ 2』（BS-TBS）出演、スーパーフォーミュラ公式アプリ「SFgo」アンバサダーなど、幅広く活躍している。最新情報は、公式X（@sawa_aika827）、公式Instagram（@sawaguchi_aika_official）