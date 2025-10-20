【「ヨメ教育よ」義オバ暴走！】狭いわが家。遊びに来る義両親、宿泊先は…？＜第3話＞#4コマ母道場
あなたがもし、義母から「嫁としてしっかり教育してあげる」と言われたら、どのように感じるでしょうか。「考え方が古いな」とあきれたり、「教育ってどういうこと？」と反発したくなるかもしれません。まさに巷でよく聞く“嫁姑問題”に発展しそうですよね。しかし、それが「義母」ではなく、まさかの「親戚のおばさん」からの言葉だったとしたら……？ 他人の家庭の問題に、あたかも自分のことのように介入してくる強烈な親戚がいたら、あなたならどう対応しますか？
第3話 うちに泊まりなさいよ
【編集部コメント】
サカエおばさんは、この義両親の一泊二日の宿泊をかなり強引に「わが家へ」と誘っていたそうです。しかしそれを聞いて、ミナさんは首をかしげます。なぜならサカエおばさんは、弟の妻である義妹（ミナさんにとっては義母）のエイコさんが苦手で、ことあるごとにエイコさんの悪口を言っているのです。「そこまで苦手な人を、どうして自分の家に泊めたいんだろう？」と、頭の中が疑問でいっぱいになるミナさん。ひとまず自分には関係がなさそうなので、のんびりと相槌をうっています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
