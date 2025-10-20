¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×¤«¤é23Ç¯¡Ä¸µÅ·ºÍ»ÒÌòà¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤â¤¦31ºÐ¡©¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Í¤§¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×
¥±¡¼¥¼ê¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ó¤¿É½¾ð¤Ç
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿Ü²ì·òÂÀ¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Ë31ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¡¢º£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿»ö¤È¡¢º£Ä©¤ó¤Ç¤¤¤ë¥â¥Î¤¿¤Á¤É¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£31ºÐ¤â¶î¤±È´¤±¤Þ¤¹!ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ã¤¿¾Ð´é¤Î1Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö31ºÐ¤«¤¡¡Ä´¶³´¿¼¤¤¤Ê¡×¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ëÇØÉé¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦31ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿µ¸ã¤¯¤ó¤È¤Þ¤¿¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤§´¶Æ°¤À¤è¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Í¤§¡×¡ÖÂÎ¤À¤±¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤â¤¦31¡©¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÌ¤¤À¤Ë¾®³ØÀ¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤ÎÀ¨²á¤®¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿Ü²ì¤Ï2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡×(¼ç±é¡¦¹á¼è¿µ¸ã)¤Ç¡¢¸Þ½½ÍòÌÀÌò¤ò¹¥±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£±Ç²è¡ÖALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö³Ø¹»¤Î¥«¥¤¥À¥ó¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£