¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤¿¡©¡×Ä«¥É¥é¼çÂê²Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óà¾×·âá¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¼¤ó¤Ö¤¬¹¥¤²á¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
Ïª½Ð¤·¤¿ÏÓ¤Ë¹õ¤¤±ÑÊ¸»ú¤¬¡Ä
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥®¥¿¡¼¡¢¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤Îà¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñá¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌîÅÄ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É¡×¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅ½¤ê¡¢¡Ö@neighborhood_official¡×¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¤âÅº¤¨¡¢
¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤êÄ¹¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î¤¾¤¯±¦ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹Ê¸¤Î±ÑÊ¸»ú¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤¿¡©¡×¡ÖÍÎ¼¡Ïº¤ÎÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤Ê¤ó¤Æ¤«¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖNew tattoo??? Cool¡×¡Ö¤¼¤ó¤Ö¤¬¹¥¤²á¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤Ð¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖRADWIMPS¡×¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÁ°Á°Á°À¤¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢25Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö»òÊª¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£