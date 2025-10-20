¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤òÃµ¤»¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¡©¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹±üÍÍ²ñà½¸¹ç¼Ì¿¿á¤Ë¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÉ×¿Í¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À·³ÃÄ¡×¤ÎÃæ¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬SNS¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ÇÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNLCS game 4¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îà±üÍÍá¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÉ×¿Í²ñ¡ÖDodger Wives¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ïº¸Â¦¤Î¸åÎó2ÈÖÌÜ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ÎºÊ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ç¸«ÀÚ¤ì¤Æ¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î±ü¤µ¤ó¤Ê¤éÁ°¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬µï¤ë¤«¤éÂçÃ«¤µ¤ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó2ËÜÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤«Ç¼ÆÀÇ¼ÆÀ¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ï¡Ø¿¿Èþ»Ò¤òÃµ¤»¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¡¼¤ó¡¡¤â¤¦¤Á¤ç¤¤º¸¡¡º£Æü¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¾¡Íø¤Î½÷¿À·³ÃÄ¡×¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÉ×¿Í¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡Á♡¡×¡ÖÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î±ü¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£