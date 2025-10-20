女子ハンドボールで昨シーズン初代女王に輝いたブルーサクヤ鹿児島ですが、ホームで一度も勝てなかった相手が琉球なんです。年内最後のリーグ戦を行いました。果たして結果は？



昨シーズン、ブルーサクヤが喫した3つの黒星のうち2つが琉球とのホーム戦でしたが、18日の試合では、湧水町出身の川島の得点を手始めに、立ち上がりからブルーサクヤがリードします。





ディフェンスではキーパー宝田が好セーブを連発し、琉球に点を与えません。18分には、北ノ薗がステップでかわしシュート！…ではなく逆サイド。北ノ薗が盤面を見極めてフリーの服部もしっかりとそれに応えます。試合を通してパスカットからの速攻も効果的でした。笠は奪うと、そのままシュート！エンプティ・ゴールを決めるなど、試合を1点リードで折り返します。後半はさらにその勢いが増します。新加入の竹内が初得点。センターの位置から岩元へ！竹内がディフェンスを引き付け、隙間に岩元がトップスピードで入りアシストを演出。鮮やかな連携を見せてチームに貢献します。終始、攻守で強さを見せたブルーサクヤ。昨シーズンの雪辱を果たす34対29という結果で、年内最後のリーグ戦を白星に飾りました。（ブルーサクヤ鹿児島・竹内琉奈選手（23））「（初得点は）チーム全員がつないでくれた1点。感謝しかない」リーグ戦は長い中断期間に入り、次のホーム戦は年明け2025年1月24日です。ただ11月1日には「チャレンジ・ゲームズ」という大会もあり、霧島市の桷志田体育館でブルーサクヤ含む4チームが試合を行います。