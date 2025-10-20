自民党が21日の県議会に花角知事が柏崎刈羽原発の再稼働の是非を判断した後、県議会に委ねることを尊重する決議案を提出することに対し、市民団体が反対の意向を表明しました。



反対したのは、『柏崎刈羽原発再稼働の是非を考える県民ネットワーク』です。決議案は、自民党と公明党が21日の県議会に共同提案するもので、再稼働をめぐり「議会の意思を示す」としています。



花角知事は、これまで再稼働の判断を示した上で「県民に信を問う」と説明していました。



■新潟国際情報大学 佐々木寛教授

「(知事が)『県民に信を問う』と言った場合は、県民投票か県知事選だ。元々、知事が言っていた言葉、政治家の言葉は重い。」



あらためて県民投票の実施を訴えました。