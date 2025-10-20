任期満了に伴う広島県知事選挙の告示まであと3日です。

新人3人が立候補を表明しており、湯崎県政の継承の是非が最大の争点となる見通しです。



これまでに立候補を表明したのはいずれも無所属新人で前の副知事の横田美香氏。

「新日本婦人の会」県本部委員の猪原真弓氏。サイエンス作家の大山宏氏の3人です。



■横田美香氏

「ふるさと広島県をもっともっと住みやすい人をひきつけるような所にしていくために、

自らのこれまでの経験をしっかと生かして貢献していきたい」





今月12日、自民党広島県連が開いた集会に参加し、決意を語った横田氏。呉市出身の54歳で、農林水産省の官僚などを経て広島県の副知事を務めました。自民党や立憲民主党・公明党が推薦します。■横田氏「レモンの形してます。レモンです」今月、訪れたのは尾道市内の農園。横田氏は湯崎県政を引き継ぐことを基本に、「農林水産業の生産力強化」や「若者や女性が住みたくなる地域づくり」などを掲げます。■横田氏「今人口がやはり少なくなって、 少ない人数でこの農林水産業のベースとなる農地でありますとか、いろんな施設とか設備、こういったものも維持していかなければいけないというのが大きな課題ですので、そこをしっかりとですね力を入れて進めていきたい」■猪原真弓氏「全力で県知事選挙を戦いたいと思いますのでどうかよろしくお願いします。」今月7日、立候補を表明した猪原真弓氏。尾道市出身の64歳です。共産党県委員会などでつくる市民団体が擁立し、党の推薦を受けています。■猪原氏「広島県で子育てをしたいと思うような行政に変えていけたらと思います。」猪原氏は地元・尾道で4人の息子を育てました。その経験を踏まえ、子ども医療費の助成拡充や学校給食の無償化などの政策を掲げています。湯崎県政からの転換を広く訴える考えです。■猪原氏「県政もいかに身近なことかっていうことを、みなさんにお知らせしていきたいと思います」先週、出馬表明をしたサイエンス作家の大山宏氏。東広島市出身の77歳です。核兵器廃絶の実現や投票率の向上を目指します。■大山宏氏「平和行政ですよ、核廃絶ですよ。核廃絶、絶対成功させます」湯崎県政の継承の是非が最大の争点となる見通しの県知事選挙は、今週23日に告示され、投開票は来月9日です。2025年10月25日