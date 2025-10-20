渋滞の解消を目的に「熊本西環状道路」の建設が進んでいます。熊本市北区の下硯川町から南区の砂原町までの全長約12キロを結ぶ計画のうち、新たな区間が、10月19日に開通しました。

【写真を見る】熊本西環状道路 新区間の様子は？

どれくらい便利になったのか？実際に走ってみました。

記者「市の車が、まず環状道路に入っていきました」

19日午後3時ごろに開通したのは、花園ICから池上熊本駅ICまでの区間約4.6kmです。

さっそく走ってみます

開通翌日の10月20日。朝夕のラッシュの時間に比べて交通量の少ない午後1時半に、熊本市北区の下硯川町から熊本駅付近を目指します。

下硯川ICから4分ほど車を走らせると、花園ICにたどり着きます。

記者「トンネルを出て左に行けば花園ICの出口、そのまま真っすぐ進むと池上熊本駅ICに向かうことができます」

ここからは開通したばかりの真新しい道路です。

所要時間10分！新しい道路の様子は？

一つ目の花園トンネルを抜けると、すぐに見えるのは谷尾崎トンネル。これを抜けてそのまま終点の出口へ。

万日山トンネルを抜けると、熊本駅の近くに到着です。

記者「下硯川ICから池上熊本駅ICを出て熊本駅の近くにやってきましたが、ここまで10分ほどでつくことが出来ました」

市によりますと、朝夕のピーク時の北区下硯川町から熊本駅までの所要時間は、国道3号を通った場合、約44分かかるということです。

また、しばらくは西環状道路の利用者が急激に増えて混雑が見られるものの、時間が経てば分散し、落ち着いていくとしています。