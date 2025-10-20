JOC¡Ö²áµîºÇ¹â¿å½à¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ø¥³¡¼¥Á²ñµÄ
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¤Ï20Æü¡¢¶¥µ»ÃÄÂÎ¤Î¶¯²½Ã´Åö¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥³¡¼¥Á²ñµÄ¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤¡¢¸ÞÎØ½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î°æ¾å¹¯À¸Áª¼ê¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡Ö²áµîºÇ¹â¿å½à¤ÎÀ®²Ì¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£JOC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥À¥ë¿ô¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¼¨¤µ¤Ê¤¤¡£9·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°æ¾å»á¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³Æ¶¥µ»¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¡ÖJOC365¡×¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£