女子実業団駅伝のプリンセス駅伝で、肥後銀行が2年連続の本戦＝クイーンズ駅伝出場を決めました。

【写真を見る】やった！肥後銀行 2年連続クイーンズ駅伝へ 会心のタスキリレー

31チーム中、上位16チームが11月の女子駅伝日本一決定戦「クイーンズ駅伝」の出場権を獲得できる、プリンセス駅伝。

創立100周年の肥後銀行は新しいユニホームで出場しました。

1区の塚本は、おととし、この1区を任されるも疲労骨折による途中棄権があり、昨日（10月19日）は、その悔しさを晴らすような走りを見せました。

塚本は先頭が見える位置でレースを進め、トップと17秒差の8位でタスキをつなぎ、流れを作りました。

肥後銀行は3区終了時点で12位。

そして4区、ケニア出身のチェプコスケイが会心の走りを見せ、残る2区間でもクイーンズ駅伝出場圏内を守り、11位でフィニッシュ。

肥後銀行は11月に宮城県で行われるクイーンズ駅伝に出場します。

＜肥後銀行＞11位 2時間19分51秒

1区（7.0ｋｍ）8位 塚本真夕 区間8位・22分45秒

2区（3.6ｋｍ）9位 堤好伽 区間15位・11分41秒

3区（10.7ｋｍ）12位 南雲栞理 区間16位・35分44秒

4区（3.8ｋｍ）7位 チェプコスケイ 区間3位・11分31秒

5区（10.4ｋｍ）8位 大塚英梨子 区間12位・35分08秒

6区（6.695ｋｍ）11位 高江友姫 区間21位・23分02秒