無印良品週間は店頭のみでネット販売を中止、アスクルのシステム障害が影響
「無印良品」を展開する良品計画は10月20日、10月24日〜11月3日まで開催予定の「無印良品週間」について、ネットストアでの実施を見送り、実店舗のみで開催することを発表した。
無印良品ネットストアは、物流業務委託先のランサムウェア感染に伴う物流障害でサービスを停止している
この措置は、同社が物流業務を委託しているASKUL LOGISTの親会社であるアスクルがランサムウェアに感染し、システム障害が発生したことによるもの。10月19日21時から「無印良品ネットストア」の受注および出荷業務を停止している。
良品計画は現在、アスクルと連携して復旧作業を進めているが、再開時期は現時点で未定。全品10％オフとなり店頭・ネットストアともに利用者が増加する「無印良品週間」の開催直前のタイミングでの障害発生となり、やむなくオンラインでの受付を停止することになった。
同社は、自社がランサムウェアに感染した事実はないことを強調。実店舗への物流配送には影響がなく、通常通り営業を継続している。
ネットストアの停止に伴い、公式アプリ「MUJIアプリ」でも一部機能（ネットストアの利用、注文履歴の閲覧、おたより閲覧、月額定額サービス申し込み、一部Webコンテンツの表示）が利用できなくなっている。
