自民党の高市総裁と維新の吉村代表は、この後、午後6時から党首会談を行い、連立政権に向けた合意文書に署名します。20日朝、2人は電話で会談を行ったとみられ、吉村代表は、12の項目について合意がほぼまとまった、連立に合意したと会見で話しています。



では、どのような形で連立を組むのでしょうか。



連立をする場合、通常は閣僚を出して連携し、責任を共にするという形をとります。また、一方で、部分連合といって、ある法案の成立のために野党が協力するという場合もあります。ただ、今回、維新が望んでいるのは閣外協力という形です。閣僚を出さずに連携するという形で、今回は、遠藤国対委員長が首相の補佐官になることも検討されているんです。





さて、青山さん、維新が閣僚を出しての連携ではなく、閣外協力を望んでいる理由というのは何なんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）1回、閣僚を出して、いわゆる、ちゃんとした連立を組んでしまうと、その後、急に自民党が冷たくなって、釣った魚に餌をやらないみたいな態度に出てくるんじゃないか。そういう警戒感が、まだ維新の中にはあるということですね。かつても文書通信費の公開の問題で、合意はしたけれども時期が書いていないということで、結局、約束を破ったみたいなことで、維新と自民党が決裂したのが岸田政権の時にありました。そういった警戒感があるということと、閣内、閣僚を出すと、予算委員会でいろいろ攻撃されて、やはり政府の一員として答弁をする責任が生まれるわけですね。それを回避していくということがあったと思います。ただ一方で、高市さんは2つの大臣ポストを出して、これを…例えば総務相を取れば、福祉と構想を自分の力でどんどん進めることができる。厚労相を取れば、社会保障改革も責任を持って進めることができる。官僚を使うことができるんですね。こういうチャンスを、ある意味、逃したということも言えると思います。（津川 祥吾 アンカー）一方で首相補佐官ですね。内閣総理大臣補佐官というふうに言われますが、遠藤国対委員長を…ということで検討しているということですが、これは、いわゆる大臣ではもちろんありませんし、副大臣、政務官といった政務三役でもない、内閣の正式な一員でもないと言われるこのポジションですが、ここに遠藤さんを起用しようかというのは、これはどのようにご覧になりますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）実は、この遠藤さんという方はですね、今回、自民党と維新の会がくっつくというか、急接近した立役者なんですね。高市さんと遠藤さんが電話で話して、「じゃあ話し合いましょう」ということでスタートしているんです。なので、結局、連立を組んでも、半ば別居のような状況の閣外協力ですが、人質を1人官邸の中に取っておく…そういった効果を期待しているんだと思います。ただ、やはり閣外協力ですから、いざ別れようとなったときは、この補佐官はやはり責任を伴う立場じゃないので、別に、それで別れにくくなるってほどでもないかなというふうに私は見ています。（徳増 ないる キャスター）そして気になるのが政策面での合意ですが、維新が自民党に求めていた政策のうち、自民党がのみにくいと言われていた3つの政策について、自民側がこのように答えています。食料品の消費税2年間ゼロについては、協議体を設置すると。そして企業団体献金廃止については、高市総裁の任期となります、2027年9月までの実現を目指すと。また議員定数1割削減については、大筋で受け入れたということなんですが、津川さん。（津川 祥吾 アンカー）先ほど藤田さんがおっしゃった、維新の両院議員総会の中で、12の政策について、自民党からほぼ全て満額回答をもらったと。これ、青山さん、満額回答に見えますか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）いや、とても満額とは言えないですね。協議体を設置するというのは、今後、議論するということを決めただけなので、どっちに議論が行くかわからないんですね。2027年9月というのも2年後ですから、これもその間何があるかわからない。簡単に言えば先送りしたということなんですね。なので、やはりこの合意自体は、相当緩く、緩いもので、維新が妥協したと言わざるを得ないと思いますね。（津川 祥吾 アンカー）吉村さんがどうしてもとこだわった、議員定数の削減、これは大筋受け入れという話ですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。しかし、大筋というのがどこまでか、吉村さんが言っていたように、この秋の臨時国会ということであれば、私は相当だと思いますし、この1割という、1割というと衆議院だと50人近くですから、こういったものまで大筋に入っているのかどうか、これはきょう午後6時からの合意を見てみないと、これは何とも評価し辛いところがありますね。（徳増 ないる キャスター）はい。そして高市首相の誕生というのは、確実な情勢となっていますが、政権運営には不安が残ります。自民と維新が連携したとしても、衆議院の過半数233人は届かず、過半数まであと2議席ということになりますが、自民としては青山さん、他の党との協力なども含めて、どのようにしていくんでしょうか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これですね、あすの首班指名に限っては、もう維新の会以外でも高市さんで書くという人が出てきていますので、この2議席は、私は超えてくる可能性が十分出てきたと思います。そうすると決戦投票に行かないで、1回目の投票で高市首相が誕生する可能性があります。ただ、連立となると、また話は別なので、ただ2議席ってそんなに難しくない数字ですので、これから自民党は、そういう人たちに自民党に入ってもらうか、また連立の形を組んでですね、なんとか安定した過半数を超えた、衆議院だけですけれども、安定した政権を目指すというのは間違いない方向性だと思いますね。（津川 祥吾 アンカー）これで首班指名、内閣総理大臣の氏名選挙については、ある程度見通しが立って、高市さんがそのままなるだろうという見通しだと思いますが、一方で高市内閣は何をするのかということなんですけれども、維新が閣外とはいえですね、連立を組んで一緒に政権運営をしていくという中で、先ほどの12の項目の中でですね、じゃあ果たして維新は何をさせようと、何を実現していこうという形ですかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）維新としてはですね、やはり福祉と構想…、これは大阪をオリジンとする維新の会にとってみれば、これを実現させるというのが大きなテーマであることは間違いないと思います。ただ一方で、各党と合意しているガソリン税の暫定税率を下げる、これが暫定税率が下がれば25円、ガソリン代1リットルで下がりますから、これは大きいことなんですね。これも実現していくと思います。あと、先ほど言った定数の削減が、相当ハードル高いんですよね。ハードル高いけど、やはり維新と合意したからといって、高市首相が進めるのかどうか、ここは大きなポイントになってくると思いますね。（津川 祥吾 アンカー）ガソリン税の暫定税率の廃止については、他の野党もむしろ推進していますので、何とか成立するのかなという見通しがあるんですが、ここに来て出てきている議員定数の削減について、私、ちょっと、あれっ？と思ったのが、吉村さんが、これどうしてもやるんだと、1割削減するんだといったことに対して、立憲民主党の野田さんがですね、非常に後ろ向きなことをおっしゃいました。ただ、野田さんは首相の時に、当時の自民党の安倍総裁に対して、衆議院を80人減らすんだという約束をした…ということになっているんですが、今回なんでこんなに後ろ向きなんですかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）あの時とはちょっと前提が違うということがあるんだと思います。この議員定数の削減というのは、国民にどれくらい利益があるかって…難しいんですね。国会議員の周辺の人って少ないですから、あと予算の規模としても小さいです。自分たちが痛みを伴うことをやるから、あなたたちも我慢してくださいというメッセージに過ぎないんですね。（津川 祥吾 アンカー）身を切る改革ってことですね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうです。だからあの時は消費税を上げますから、自分たちも痛みを伴うということで、安倍さんにああいうことを言ったわけです。野田さんは…。今回は、自分たちがこれを出しているというわけじゃなくて、例えば維新の会からすれば、福祉と構想とか社会保険改革、保障改革のところで、身を切る改革を先にやるという意味で、そこのポイントがずれちゃったということはあると思います。一方で、まさに津川さんおっしゃったように、あの時そう言っているのに、今反対は二枚舌じゃないかということは、これは指摘を受けるのは免れないとは思いますね。（津川 祥吾 アンカー）あの時の消費税はもう上がっているわけですから、国民の経営者側からすれば、もう片方の約束をやってくださいよと、野田さんには少なくとも求めると思うんですよね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）そうですね。ただ一方で今、公明党は、とにかく定数削減反対なんですよ。特に比例代表を切ると言っていますね。公明党は今回、自民党と連立離脱したことで、比例代表だけの政党になるかもしれないという感じになっている。で、比例を切るということは、「公明党の議員を減らします」と言っているのと同じ意味なので、そういった配慮も、野田さんの頭の中にはあるんじゃないかと推測されます。