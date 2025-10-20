世界最大級のK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』。

11月28日（金）・29日（土）の2日間にわたり香港で開催される同授賞式が、TELASA（テラサ）で日本独占生配信されることが決定した（※主催者：Mnet Japan、Mnet Smart+、Mnet Plusを除く）。

授賞式だけでなく、レッドカーペットの様子も生配信。後日、アーカイブ配信も予定されているほか、過去3年分の『MAMA AWARDS』のアーカイブも、本日10月20日（月）から配信スタートした。

韓国のエンターテインメント企業CJ ENMが主催する世界最大級のK-POP音楽授賞式『MAMA AWARDS』。

1999年に「Mnet映像音楽大賞」として開催され、2009年に「Mnet ASIAN MUSIC AWARDS（MAMA）」に、そして2022年には「MAMA AWARDS」となり、26年以上にわたってK-POPをけん引している。

過去にはBIGBANG、少女時代、BTS、SEVENTEENなど、数多くのK-POPアーティストが栄えある賞を授賞。MAMA AWARDSの授賞こそがK-POPアーティストにとって最高の栄誉であり、その実力と人気の揺るぎない象徴と言われてきた。

昨年はアジアを超え、K-POP授賞式としては初めて、世界音楽市場1位のアメリカへ進出。アカデミー賞授賞式が毎年開催される場所である、米・ロサンゼルス「ドルビー・シアター」で『2024 MAMA AWARDS』が開催され、K-POPの歴史にまた新たな金字塔を打ち立てた。

そんな栄誉ある授賞式が、2025年は11月28日（金）・29日（土）の2日間、香港のKai Tak Stadium（カイタック・スタジアム）で開催。さらなる進化と興奮のステージが展開されることが期待される。

◆授賞式、白熱のステージ、レッドカーペットまで…

出演者による特別なパフォーマンスや演出、普段は絶対に見ることができないスペシャルコラボなど、毎年『MAMA AWARDS』のステージは開催当日まで大きな注目を集めている。

今年も『2025 MAMA AWARDS』だからこそ実現するパフォーマンスやコラボが数々繰り広げられること間違いなし。

また、『2025 MAMA AWARDS』は、アジアをはじめ、アメリカやヨーロッパなど世界各地でリアルタイム配信され、世界中のファンが同じ時間に熱狂を共有することとなる。そんな特別な瞬間と白熱のステージの生配信に注目だ。

さらに、授賞式とライブパフォーマンスだけでなく、授賞式の前に行われるレッドカーペットの模様も生配信。もちろん日本語字幕付きで、現地の熱狂をそのまま日本でも味わえる。

また後日アーカイブ配信も予定されている。

◆過去3年分の『MAMA AWARDS』も！

『2025 MAMA AWARDS』の独占生配信決定を記念し、本日よりTELASAでは過去3年分の授賞式のアーカイブ配信がスタートした。

BTSが6冠を達成して史上初の「MAMA Platinum」を受賞、KARAの電撃復活後初ステージが実現した『2022 MAMA AWARDS』、SEVENTEENが感動のスピーチを披露した『2023 MAMA AWARDS』、BIGBANGの9年ぶりとなる再結集が話題になった『2024 MAMA AWARDS』――あの感動と熱狂が、TELASAで何度でも楽しむことができる。