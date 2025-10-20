イギリス発の家電ブランド「Russell Hobbs（ラッセルホブス）」から、人気の『電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ』が機能強化されて新登場する。発売日は10月31日で、全国の取扱店および公式オンラインショップで順次販売を開始する。

（関連：【画像】Russell Hobbs『電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ』《詳細・デザイン一覧》）

今回の新モデルは、現行機「7933JP」シリーズをリニューアルした後継機で、デザイン性と使い勝手の両面をブラッシュアップした。

◼︎使いやすさと容量がアップした新モデル

新モデル『電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ（7935JP／7935JP-BK／7935JP-WH）』は、充電式ニッケル水素電池に対応し、電池交換の手間を軽減した。これまで使用できなかった充電池が使えるようになったことで、よりサステナブルな運用が可能になっている。マンガン電池は非対応だが、単4形アルカリ電池4本または充電池で駆動する。

また、キャビン容量は従来モデルより約2割増量し、塩や胡椒などの詰め替え頻度を軽減。キャビン下部のダイヤルで挽き加減を調整できるため、粗挽きから細挽きまで好みに合わせた仕上がりを楽しめる。ボタン部分はクリック感を見直し、軽く押せる心地よい操作性を実現した。

◼︎どんなテーブルにも馴染む新デザイン

『電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ』は、卓上に映えるミニマルなデザインを採用。ステンレスと樹脂素材を組み合わせた直径約4cm、高さ18cmのスリムなボディは、どんなテーブルにも馴染む。新たにブランドロゴを刻印した専用スタンドが付属し、使用後のテーブル汚れも防止できる。

刃には耐久性の高いセラミック製グラインダーを採用し、岩塩にも対応。錆びる心配がなく、摩擦熱が少ないため胡椒の香りを損なわない。香りと風味を重視する料理愛好家にも適した構造だ。

カラーはステンレス、ブラック、ナチュラルホワイトの3種類を展開。セット販売時のスタンド込み重量は約450gと軽量で、使い勝手の良さと高級感を両立している。家庭用だけでなく、新生活の贈り物や結婚祝いにも好適だ。公式オンラインショップでは、10月10日から30日まで先行予約を受け付けている。

◼︎製品仕様

・製品名：『電動ミル ソルト＆ペッパー ミニ』・型番：7935JP／7935JP-BK／7935JP-WH・価格：5,500円（税込）・サイズ：約Φ4×H18cm（スタンドセット時：約W11.5×D6×H18cm）・重量：約200g（スタンドセット時：約450g）・電源：単4形アルカリ乾電池4本（別売）／充電式ニッケル水素電池対応・材質：ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂・付属品：専用スタンド・生産国：中国

（文＝リアルサウンドテック編集部）