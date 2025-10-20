自分だけのリュック！


「ペタペタ」後ろから聞いたことのない足音が！ 女子大生が振り返ってみると？／エースくんとヨバンさん（1）

仲良しな猫と犬の毎日を、飼い主である著者がやさしいタッチで描くコミックエッセイ。

元野良猫・ターコロと保護犬・アグの日常を、写真や動画で紹介しているSNSアカウント「ターとアグ」をご存知ですか？ ふたり（2匹）の毎日がイラストやコミックで発表されると、SNSで話題となりました。

飼い主と幸せに暮らすターコロの前に現れたアグ。出会ったその日から自分にべったりのアグに戸惑いながらも、毎日一緒に過ごすうちに親友になりました。そんなふたり（2匹）のやさしくて穏やかな日々は、多くのファンの心を掴んでいます。

そんな、毎日一緒で仲良しで、そしてちょっぴり泣けるふたり（2匹）の日々のエピソードをお送りします。

※本記事は村上直美著の書籍『ターとアグのしあわせ日和 元ノラ猫と元保護犬、ふたりは親友』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


■アグちゃんのリュック

おさんぽ行ってきまあーす！！


いいなあーっていつも言ってたでしょ？


よかったねアグちゃん〜！


どこ行くー？


ちょっと遅いなあ〜


ターちゃーん！！だいじょうぶー！？


少し前…


わあっ


どんぐりばっかりじゃねえかあ〜っ


泣かないで！


やっと見つけたあ〜！


ターちゃんがあ〜！！！


ターちゃんもリュックも無事だよ〜


これ…はいっ！


ターちゃんみたいな葉っぱみつけたの！


すごいでしょー？


いっぱい集めたね〜っ


宝物にするねー！！


〜おまけ〜


アグちゃん


みんな、いつも誰かを思っているし誰かを笑顔にしたいと思っている、ターもアグも、カラスもみんな、やさしくていい子なんです。

著＝村上直美／『ターとアグのしあわせ日和 元ノラ猫と元保護犬、ふたりは親友』