ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢¡È25ºÐ¡É¤Î±éµ»¤¬¼ã¡¹¤·¤¤¡ª¡¡Ï¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤¬âÁ¤·¤¤¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÂìÂôàôµÈ¤ò±é¤¸¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆñÇÈ²°¡×¤Î¼ç¿Í¡¦ÂìÂôàôµÈ¡ÊÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡Ë¤È´ÇÈÄÌ¼¤Î¤ª¤¤¿¡ÊÄØ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¹âÅç²°¡×¤Î´ÇÈÄÌ¼¡¦¤ª¤Ò¤µ¡Ê¼®¸«¤Þ¤É¤¤¡Ë¤¬ÊÂ¤Ö»£±ÆÉ÷·Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÎÀùÌß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤ä¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤Ê¤É¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÅÅÄ¤¬±é¤¸¤ëÂìÂôàôµÈ¤Ï¡¢¸å¤Ë¶ÊÄâÇÏ¶×¤È¤·¤Æ¡ØÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ù¤òÃø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¤Þ¤À25ºÐ¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ÎÇ¯Îðº¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¼ÂÇ¯Îð¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Î¡È¼ã¤µ¡É¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡Ö»ÔÃæ¤Î´ÇÈÄÌ¼¤Ë¤ä¤¿¤é¤È¾Ü¤·¤¤àôµÈ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢àôµÈ¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤¤°ìÌÌ¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¡£¸½¾ì¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè40²ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÂìÂôàôµÈ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¾¡Àî½ÕÏ¯¡Ê¸å¤Î³ë¾þËÌºØ¡¿¤¯¤Ã¤ー¡ª¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë