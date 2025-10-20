¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Ûº´Æ£Âç¼ù¡ßÌÚÂ¼·Å¿Í¡ß²ÃÆ£ÎÊ¤¬¡ÈÇ¦¥Ð¥¹¡É¤Ç½ÂÃ«¤Ë»²¾å¡ª¿·¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤ò¥¢¥Ôー¥ë
10·î26Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¼ç±é¤ÇÀÖ±ÆÌò¤Îº´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÖ±Æ¤È¤È¤â¤Ë¡È±Æ¡É¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¥Ð¥Ç¥£¡¦ÀÄ±Æ¤ËÊ±¤¹¤ëFANTASTICS¤ÎÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢ÀÖ±Æ¡¢ÀÄ±Æ¤ÎÎÉ¤·»µ®Ê¬¡¦Çò±Æ¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£ÎÊ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÆñÅ¨¤È¤Ê¤ëµðÂç¤ÊÀéÇ¯ê±¡Ê¤¬¤Þ¡Ë¤¬½ÂÃ«¤Î³¹¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÈÇ¦¥Ð¥¹¡É¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¢£±«¤ÎÍ½Êó¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë3¿Í¤ÎÇ¦¤¿¤Á¤âÂç¶½Ê³
¡Ö³§¤µー¤ó¡ª¡¡¡ØÀÖ±Æ¡Ù´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í～¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈPR¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¦¼Ô¤ÎÌò°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À3¿Í¤¬¾è¤Ã¤¿Ç¦¥Ð¥¹¤¬½ÂÃ«¤Î³¹¤ò¼þÍ·¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀÂ¾¤Î±èÆ»¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¡¢¤¦¤Á¤ï¤ä¼êºî¤ê¤ÎÀÖ±Æ¿Í·Á¤ò»ý¤Á¡¢ÀÖ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²«¿§¤¤À¼±ç¤¬¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡±«¤ÎÍ½Êó¤Ç¤·¤¿¤¬³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Êº´Æ£¡Ë¡¢¡Ö¸½ºß¡¢»£±Æ¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢Âç¤Á¤ã¤ó¡Êº´Æ£¡Ë¤È¥±¥¤¥Æ¥£¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥´¤¤¤ó¤À¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤È3¿Í¤â¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÂç¶½Ê³¡£
¤½¤ÎÌÏÍÍ¤ò±Ç¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ¦¼Ô¤¿¤Á¤Î³¨¿´¥Ð¥È¥ë¡ª¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£³Æ¡¹¤¬¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤Î»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¬¡¢º´Æ£¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö96¸Ä¤Î¥Ñ¥ó¤òº¹¤·Æþ¤ì¡×¤·¤¿ºÝ¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¡£¡Ö¤³¤Î3¿Í¤Ç¸½¾ì¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ñ¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Î»£±Æ¤â¾è¤êÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢±èÆ»¤«¤é¤ÏÀ¼±ç¤ÈÇï¼ê¤¬¡£
¤Þ¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÂü¤Ë¾è¤ëÇò±Æ¤Î»£±Æ¥·ー¥ó¡×¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤Î³¨¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Í¡ª¡×¡Êº´Æ£¡Ë¡¢¡Ö¾å¼ê¡ª¡×¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤ÈÀä»¿¤Ë¡£°ìÊý¤Î²ÃÆ£¤Ï¡ÖÀÄ±Æ¤¬Å¾¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¾ìÌÌ¡×¤òºÆ¸½¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÏÇ¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áö¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥±¥¤¥Æ¥£¤¬·ë¹½¡¢Å¾¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈË½Ïª¡£Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Àä¹¥¤Î´Ä¶¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¢£¡ÖÇ¦¼Ô¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¡ª¡×¤È¼ê¤ò¿¶¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤âÇ®Îõ¥¢¥Ôー¥ë
Â¿¹ñÀÒ¤Î³¹¡¦½ÂÃ«¤À¤±¤Ë³°¹ñ¿Í¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢º´Æ£¤é¤â¡Ö¥·¥ë¥Ö¥×¥ì¡ª¡×¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ë¤ä¡Ö¼Õ¼Õ―¡ª¡×¤È³°¹ñ¸ì¤Ç±þÀï¡£º´Æ£¤Ï¡ÖÇ¦¼Ô¤ÏÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³¤³°¤ÎÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
º£²ó¡¢Ç¦¼ÔÌò¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¦¼Ô¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬°ì²ó¤ÏÆ´¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤â¡ÈÀÖ¡É¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Êº´Æ£¡Ë¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¦¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»£±Æ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»¦¿Ø¤ä¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êº´Æ£¡Ë¡¢¡ÖËÍ¤âÅá¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢ÀÄ±Æ¤Ï¡ÈµÕ¼ê¡É¤ÇÅá¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡¢¡Ö»þÂå·à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤Ã±¸ì¤Ê¤É¤â¥»¥ê¥Õ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¶ìÏ«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º´Æ£¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¼þÍ·¤â¤¤¤è¤¤¤èÂçµÍ¤á¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÊ¿Æü¤Ê¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡1Æü3～4»þ´Ö¡¢¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈÎý½¬¤·¤ÆÄ©¤ó¤À»¦¿Ø¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤â¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Êº´Æ£¡Ë¡¢¡ÖÁ´°÷¡¢ËÜµ¤¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÊÌÚÂ¼¡Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤È²þ¤á¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£Ìó£±»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÇ¦¥Ð¥¹¤Ç¤Î½ÂÃ«¥¸¥ã¥Ã¥¯¤òÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡Ù
2025Ç¯10·î26Æü¥¹¥¿ー¥È¡ª
Ëè½µÆüÍË 24:10～24:40¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
½Ð±é¡§º´Æ£Âç¼ù¡ÊEXILE / FANTASTICS¡Ë¡¡ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¡²ÃÆ£ÎÊ¡¡»³ËÜÀé¿Ò¡¿ÊÁËÜ»þÀ¸¡¡³Þ¸¶½¨¹¬¡¡Ç¦À®½¤¸ã¡¡Â¾
¸¶ºî¡§²£»³¸÷µ±¡Ê¡Ö²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡×¡Ë
µÓËÜ¡§ÅÏÊÕÍº²ð
Áí´ÆÆÄ¡§»°ÃÓ¿ò»Ë
¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§²£ÃÏ°ê±Ñ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÉþÉôÀëÇ·¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÂçÆâË¨¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢½©»³µ®¿Í¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢·ªÀ¸°ìÇÏ¡ÊÅì±Ç¡Ë¡¢ÀÐºê¹¨ºÈ¡ÊÅì±Ç / ¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢ÂíÅçÆîÈþ¡ÊÅì±Ç¡Ë¡¢ºäÈþº´»Ò¡ÊOLM¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê¡¢OLM
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü Åì±Ç
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÅ·²¼Åý°ì¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿º¢¡¢ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÆî¤Ë¡È¶âÌÜ¶µ¡Ê¤¤ó¤á¤¤ç¤¦¡Ë¡É¤È¤¤¤¦²ø¤·¤¤½¡¶µ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤¿¤¿¤ê¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦――¡£¿®Ä¹¤Ï¡È¶âÌÜ¶µ¡É¤Î¼ÂÂÖ¤òÈëÌ©Î¢¤ËÃµ¤ë¤¿¤á¡È²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô¡É¤òÍê¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
Ç¦¤Ó¤È¤·¤Æ±Æ¤ËÀ¸¤¤ëÀÄÇ¯¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¡È²¾ÌÌ¤ÎÇ¦¼Ô ÀÖ±Æ¡É¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊª¸ì¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
