20日(月)は天気が下り坂で、午後は冷たい雨が降りました。そして、21日(火)もスッキリしない天気が続きそうです。



◆21日(火)午前9時の予想天気図

西高東低の冬型の気圧配置になって、上空にこの時期にしては強い寒気が流れ込むでしょう。このため、県内は雲の多い天気で日中でも日差しは控えめでしょう。



さらに、21日(火)は今日以上に空気が冷たくなりそうです。



◆21日(火)の予想最高気温

平地では15℃前後、山沿いでは13℃前後の予想です。

上越市は、観測機器のトラブルで今日との比較が出せませんが、その他は今日より5℃くらい低いところが多いでしょう。11月中旬並みのところもあり、急に季節先取りの寒さになりそうです。



そして、寒くなるのは21日(火)だけではありません。



◆向こう1週間の予想最高気温

この先、24日(金)にかけて日中でも気温が20℃に届かず空気が冷たくなりそうです。今週は寒い日が続きますから、暖かい服装を心がけてください。



朝晩の気温は10℃前後とさらに気温が下がるため、厚手の布団で寝て体調を崩さないようにしてください。