日経225先物：20日19時＝10円高、4万9310円
20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万9310円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては124.50円高。出来高は2590枚となっている。
TOPIX先物期近は3252.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49310 +10 2590
日経225mini 49300 +0 38036
TOPIX先物 3252.5 -4.5 2866
JPX日経400先物 29320 -75 169
グロース指数先物 720 -3 227
東証REIT指数先物 売買不成立
