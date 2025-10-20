　20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の4万9310円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては124.50円高。出来高は2590枚となっている。

　TOPIX先物期近は3252.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49310　　　　　 +10　　　　2590
日経225mini 　　　　　　 49300　　　　　　+0　　　 38036
TOPIX先物 　　　　　　　3252.5　　　　　-4.5　　　　2866
JPX日経400先物　　　　　 29320　　　　　 -75　　　　 169
グロース指数先物　　　　　 720　　　　　　-3　　　　 227
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース