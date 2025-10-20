Image: Amazon

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月20日は、最長約100時間の再生時間とワイヤレス充電対応を実現したMarshall（マーシャル）のワイヤレスオンイヤーヘッドホン「Major V」がお得に登場しています。

力強い低音とスムーズな中音域を再現する、Marshallのワイヤレスオンイヤーヘッドホン「Major V」が17％オフ！

Marshallの人気ワイヤレスヘッドホンが、さらなる進化を遂げて登場。ブランドらしい迫力のサウンドに加えて、最長約100時間の再生時間とワイヤレス充電対応を実現した「Major V」が17％オフのタイムセール特価で販売中です。

カスタムチューニングされたダイナミックドライバーを搭載し、力強い低音からスムーズな中音域、鮮やかな高音までをバランスよく再現。ジャンルを問わずリッチなサウンドを楽しめます。

音の歪みを抑えつつ、あの“Marshallらしい”厚みのある音圧を感じられるのも魅力。ライブのような臨場感を手軽に楽しめます。

Bluetooth 5.3に対応しており、低遅延かつ高音質なワイヤレス再生が可能。動画視聴やゲームでも快適なリスニング体験を提供します。

最長100時間の再生＆ワイヤレス充電。使い勝手も進化

バッテリー性能は、なんと最長約100時間再生。長時間の外出や旅行でも、バッテリー切れを気にせず音楽を楽しめます。

さらに、ワイヤレス充電にも対応。ヘッドホンを充電パッドに置くだけで充電することができるので、ケーブルの抜き差しからも解放されます。

デザイン面では、折りたたみ式の頑丈な構造と、Marshallらしいヴィンテージなルックスを継承。新たに搭載されたMボタンを使えば、Spotifyなどの音楽アプリや音声アシスタントへのアクセスもスムーズです。

長く使えるバッテリーと、進化した音質、そしてあのロゴ。「Major V」は、音楽好きの“相棒”として毎日をアップデートしてくれる一台です。

なお、上記の表示価格は2025年10月20日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

