10月19日、韓国のファッション誌「W Korea」は、同媒体主催の「乳がん啓発イベント」の内容について謝罪した。韓国の人気アイドルが多数参加したが、運営会社の“目的”が疑われているようだ。

問題となったのは、15日に開催された「第20回 乳がん認識向上キャンペーン:Love Your W」。乳がんの早期検診の重要性を伝え、治療費支援活動をサポートする趣旨でおこなわれたが、その内容が物議を醸した。

「BTSやaespa、IVEの一部メンバーなど、韓国の人気アイドルが約90人出席しました。ただ、『W Korea』がYouTubeやInstagramに投稿したイベント当日の様子は、多くの女性アイドルが胸元を強調するようなドレスをまとい、パーティー形式でお酒を飲んだり、男女のアイドル同士で談笑するなど、“合コン”のような雰囲気だったため、SNSで炎上する結果となりました」（スポーツ紙記者）

イベントから4日後、主催した「W Korea」が謝罪文を出し、Instagramに投稿された当日の写真はすべて削除される異例の事態になった。ただ、削除された写真のなかには、波紋を呼んだ内容があったという。

「15日の『W Korea』のInstagramで、アイドルグループ『f（x）』のメンバーとして知られるクリスタルさんが胸元に切り込みの入った白いドレスを着た写真が投稿されました。その投稿には、日本語翻訳で《こう見えてたら鏡見てたら楽しいな》という一文が添えられていたのです。乳がん啓発イベントであるにも関わらず、胸元を強調する衣装を着た女性をついて言及する内容がXで拡散され、“患者の気持ちを全く考えていない”とSNSで疑問を抱く人の声があがっています」（芸能記者）

主催会社の“不可解な一文”に関して、Xでは

《話題作りにしか見えなくて悲しい。もっと真剣に取り組んでほしいね》

《乳がん啓発イベントなのに“啓発”より“パーティー”が主役みたいになってるの本当に怖い》

《イベント主催のwkoreaがこれどういう意図で発言してるの？》

など、厳しい声があがっている。

「問題となったイベントは、2006年に始まり、2025年で20周年を迎える、韓国最大のチャリティーイベントとして認知されています。韓国の人気アイドルを招き、『W Korea』としてもかなり力を注いでいたことがわかります。ただ、Instagramに投稿された写真には、参加したアイドルの名前がタグ付けされるばかりで、肝心の乳がん啓発に関する文言が少なかったため、イベントを実施した目的が疑われてしまったのでしょう」（前出・芸能記者）

“乳がんの認識向上”という最大の目的が伝わるイベントになることを願いたいが……。