¡ÈAI¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¡É¤¬Åª³Î¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤Îµ»½Ñ¤Ç¥´¥ë¥Õ¤¬¾åÃ£¤·¤½¤¦
¥«¥á¥é¤¬2Âæ¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
CEATEC025¤ÎÉÙ»ÎÄÌ¥Ö¡¼¥¹¤¬ÂçÀ¹¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤«¤Ê¡¼¤È¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤¬¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢¥´¥ë¥ÕÍÑ¤Î²¿¤«¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢ÊÔ½¸Éô¥ä¥¿¥¬¥¤¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¤â¥´¥ë¥Õ¤Ï±ó¤¤²áµî¤ËÂÇ¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë1²ó¤À¤±¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æó¿Í¤È¤â¥ÉÁÇ¿Í¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¸³ÂÎ¸³¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¡¼¥¹Æâ¤ËÆþ¤êÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
1.6m¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤è
Ì¾Á°¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ð¥ó¥«¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£1.6m¤ÎÈ¿¤êÎ©¤ÄÊÉ¤ò¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç±Û¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·ë¹½¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ï2Âæ¤Î¥«¥á¥é¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤·¤ÆAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥Ç¥£¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¢¤ë¤Î¤ß¡£¤µ¤¢¤¤¤±¡¢¥ä¥¿¥¬¥¤¡£¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¤À¡ª
¤Þ¤¢¡¢±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥Ü¡¼¥ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡£
¤¹¤ë¤ÈAI¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²òÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥Ç¥£¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Ï¡Öº¸µÓ¤Ë½Å¿´¤¬³Ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¼ê¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¢¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÊÁÇ¿Í¤Ê¤â¤ó¤Ç¡Ë¡Ä¡£
¥·¥ç¥Ã¥È¸å¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¥¹¥¤¥ó¥°»ÑÀª¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú¤·¤¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¡¢¼Â¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤Î¤¹¤´¤¤µ»½Ñ¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»ÎÄÌ¤Î¥Þ¡¼¥«¡¼¥ì¥¹¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡ÖHMA¡×¤ò³èÍÑ
¤³¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ð¥ó¥«¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤Îµ»½Ñ¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÉÙ»ÎÄÌ¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖHMA¡×¡ÊHUMAN MOTION ANALYTICS¡Ë¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HMA¤Î²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÎÆ°ºî¤ò¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡ºà¤¬¡¢¥«¥á¥é2Âæ¤À¤±¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£ÄÌ¾ï¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÎÃæ¤Ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢HMA¤Ï²¿¤âÃå¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥á¥é2Âæ¤«¤é¤Î±ÇÁü¾ðÊó¤À¤±¤Ç¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢±ÇÁü¤«¤é¿Í´Ö¤Î¹ü³Ê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¥¥ã¥×¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¤¡£
º£²ó¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢AIGIA¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HMA¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¥Ç¡¼¥¿¤òAIGIA¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç²òÀÏ¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ»ÎÄÌÀ½¤ÎAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò²ð¤·¤Æ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥Ç¥£¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ã¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎHMA¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¥ë¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î¸½¾ì¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ê¤É¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤¹¤Ç¤ËHMA¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥Ð¥ó¥«¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¥Þ¡¼¥«¡¼¥ì¥¹¤Ç¤³¤ì¤À¤±¹âÀººÙ¤Ê¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÈÌ³ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤Í¡£