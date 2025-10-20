¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û¿ùÃ«·ý»Î»á¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡¡¡È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÎÂÇ·â¿¦¿Í¡É±ºÏÂ³Ø±¡¡¦³ÀÆâÎ¿¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¡×
¥×¥íÌîµå¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃºÇÃæ¡£º£Ç¯¤â¤½¤Î¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ´¤ì¡¢Ä©¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ËÎ×¤à¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¿ùÃ«·ý»Î»á¡Ê34¡Ë¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÁª¤Ö¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¡Ö¥¤¥Á¥ª¥·Áª¼ê¡×5¿Í¤ò°ì¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡£(Âè3²ó¡¿5²ó)
¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤¦¿ùÃ«»á¡£¡Ö¹â¹»¡¦Âç³Ø¡¦¼Ò²ñ¿Í¡¦ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤È¡¢Ìîµå¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ø¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¿ùÃ«»á¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤éº£²ó¤Î´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÖÆÃ¤Ë¹â¹»À¸¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼èºà¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢2°Ì¤ÎÁª¼ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤Àº£Ç¯¤Î¥É¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï±£¤ì¤¿°ïºà¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÀçÂæÂç¡¦Ê¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡¢NTTÅìÆüËÜ¡¦ÀÐ°æ¹ªÆâÌî¼ê¤ËÂ³¤¯3¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¿ùÃ«»á¤¬¡Ö¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Î¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢No.1¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë±ºÏÂ³Ø±¡¡¦³ÀÆâÎ¿³°Ìî¼ê¡Ê18¡Ë¤À¡£
¿ùÃ«»á¤¬¡Ö±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤Ç¡¢Áö¹¶¼é¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¡¢¸ª¤¬¶¯¤¤¡£¿ÈÂÎ¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÎÉ¤¤¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë³ÀÆâ¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¾Ìç¡¦±ºÏÂ³Ø±¡¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢º£½Õ¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹¥Åê¤·¤¿²£ÉÍ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤«¤é3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤ÈÈóËÞ¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Áö¹¶¼é»°Çï»ÒÂ·¤¦³ÀÆâ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ùÃ«»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¡ÊÂÇ·â¤Î¡Ë°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÍÇ½¤À¤«¤é¡£ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤è¤êÄ¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤Æ¡¢¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ÆÃ¤ËÂÇÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡Ö2ÎÝÂÇ¡¢3ÎÝÂÇ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¤¤«¤é¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¡Ê32¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ´·²¤ÎÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤Ç¹âÂÇÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤ò¸Ø¤ë¶áÆ£¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿ùÃ«»á¤Ï³ÀÆâ¤Î¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¤³¤ÎÁª¼ê¤Ï´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼À¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£³èÌö¤·¤¿¤é½÷À¿Íµ¤¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÇÇØ¤¬¹â¤¯¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡¢¤µ¤é¤Ë´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¡¢¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡×¤È¡¢µð¿Í»þÂå¤ËÅ·ºÍÅª¤ÊÂÇ·â¤È´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¡¼À¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤ä¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡¢³ÀÆâ¤Î¾Íè¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¿ùÃ«»á¡£³ÀÆâ¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤é¡¢·²Íº³äµò¤Î³°ÌîÁè¤¤¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö2¡Á3Ç¯´Ö¿ÈÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï1·³½Ð¾ì¡£5Ç¯ÌÜ¤ËÂçÂ´¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¡£6Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¤½¤ó¤ÊÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£ÆþÃÄ¸å¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿ùÃ«»á¤Ï¡¢³ÀÆâ¤ò¥¤¥Á¥ª¥·Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÉ¬¤º³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¡£¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤ê°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£Ç¯³ÍÆÀ¤·¤Ê¤¤¤È4Ç¯¸å¡¢ÂçÂ´¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£Ç¯ÀäÂÐ³Í¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿ùÃ«»á¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æâ¤ÇÌ¿Ì¾¤·¤¿¡Ö´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ÎÂÇ·â¿¦¿Í¡×³ÀÆâ¡£¥×¥í¤ÎÈâ¤Ï³«¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢±¿Ì¿¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï10·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£³ÀÆâÎ¿¡Ê¤«¤¤¦¤Á ¤ê¤ç¤¦¡Ë
2007Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢18ºÐ¡£187Ñ¡¢87kg¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡¢³°Ìî¼ê
Ê¡²¬¤«¤éºë¶Ì¤ÎÌ¾Ìç¡¦±ºÏÂ³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¡£¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢3Ç¯½Õ¤Ï¸©Âç²ñÍ¥¾¡¡£´ØÅìÂç²ñ½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢²£ÉÍ¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤«¤é3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£3Ç¯²Æ¤Ï3²óÀïÇÔÂà¡£¹â¹»ÄÌ»»27ËÜÎÝÂÇ¡£
