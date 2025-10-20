サンマやスルメイカなどが近年にない豊漁となっている。

海水温や黒潮の流れの変化を指摘する声もあるが、はっきりとした原因はわかっていない。ピーク時と比べた水揚げ量は低水準にとどまっており、来年以降も回復が続くかどうかは不透明だ。（橋本龍二）

漁業情報サービスセンターによると、８〜９月のサンマの水揚げ量は２万８４８９トンで昨年同期比で２・４倍となっている。

水揚げ量の増加により、消費者にとっては手に取りやすい価格となっている。東京都中央卸売市場によると、豊洲市場（江東区）の９月のサンマの平均卸売価格は前年同期と比べて２割程度安かった。仲卸「山治」の山崎康弘社長（５６）は「今年のサンマは脂の乗りが昨年までと全く違う。近年で最高の状態」と語る。

今秋は他の大衆魚の水揚げ量も増えており、スルメイカは前年同期比で約５割増、マイワシは約１割増となっている。平均卸売価格も１〜３割ほど安値で推移している。

全国さんま棒受網漁業協同組合によると、北海道東沖で例年より近海でサンマが取れるようになり、漁の回数が増加している。漁場変化の理由は海流や海水温の変化が考えられるが、具体的には不明だという。

スルメイカの増加は、日本列島の南を流れる黒潮の潮流変化が影響した可能性がある。２０１７年８月から黒潮が大きく南に蛇行する「黒潮大蛇行」が発生していたが、今年４月に終息。幼いスルメイカの生存率が上がった可能性があるが、解明されていない部分が多い。

ただ、サンマの水揚げ量は昨年より多いが、１８年比では８割の水準にとどまる。カツオやホタテは今年の水揚げ量が減るなど、日本の水産資源が回復したとは言えない状況となっている。

水産業に詳しい一般社団法人「生態系総合研究所」の小松正之代表理事は、「昨年比では一時的に漁獲量が増えたものもあるが、ピーク時に比べてまだ低水準だ。今後は、全体の資源量を増やした上で漁獲枠の拡大などを考える必要があるだろう」と指摘している。