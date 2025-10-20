ボクシング元世界2階級王者の亀田和毅（34＝TMK）が20日、所属ジムで会見し、同ジムの主催興行を12月3日に大阪市のなんでもアリーナで開催することを発表した。メインイベントには、プロ3戦目となる「亀田家の隠し子」亀田正毅（25＝TMK）が登場。ノンタイトル8回戦で、元世界ランカーのルイス・ミラン（28＝ベネズエラ）と対戦する。

南アフリカ出身の正毅は、本名をジョン・ポール・マサンバといい、実力を高く評価した亀田3兄弟の父・史郎氏にスカウトされ、同ジムの門を叩いた。3月のデビュー以来、2戦2勝（1KO）。「いい調整ができているし、12月の試合に向けて上げていきたい」と意気込めば、和毅も「ここで圧倒したら、次は世界ランカー。7戦目で世界タイトルマッチを目指す」と今後の青写真を描いた。

同興行の前座では、キッズボクサーがプロのリングでスパーリングを披露する「プロ＆キッズ」を開催。「亀田3兄弟」の再来を目指す「北山3兄弟」もリングに上がる。

3人は、ジムが今夏実施した選手育成セレクションに合格。長男・龍登くん（りゅうと、13）、次男・獅王虎くん（れおと、11）、三男・鷹刀くん（たかと、6）は連日、学校の後、同ジムで汗を流し、力をつけている。

待望の「デビュー」へ向け、会見に同席した3兄弟は、「緊張するけど、しっかり頑張りたい」（龍登くん）、「相手を圧倒したい」（獅王虎くん）、「KOしたい」（鷹刀くん）とコメント。和毅は「自分の小さい頃を思い出す。毎日の練習をしっかり続けることが大事。1人ではダメ、3人で世界王者にならなければ」とゲキを飛ばした。