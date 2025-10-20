全国の舞台への切符を懸けた高校サッカー選手権大会石川県大会。ベスト4が出そろいました。

負ければ終わりのトーナメント。



18日の準々決勝第一試合、第1シードの鵬学園と金沢桜丘の1戦。



試合が動いたのは前半10分。



ヘディングから混戦になり、最後はゴール前に詰めていた山崎唯人が押し込み、鵬学園が先制します。



勢いは止まらず、前半さらに1点を追加した鵬学園が、2-0で8年連続のベスト4一番乗りです。

第二試合は、日本航空石川対王者星稜。均衡した試合が動いたのは前半18分でした。



コーナーキックにヘディングで合わせ、航空石川が先制します。



負ければ、40回続いているベスト4進出が途切る星稜。



星稜は前半終了間際のフリーキック。10番エースの丸山がけったボールは、直接ゴールに吸い込まれ同点。



1-1で迎えた後半22分、丸山のボレーシュートが決勝点となり、星稜が苦しみながらも41年連続のベスト4進出です。

そして19日の第一試合。



前回の覇者、金沢学院大学附属と古豪金沢の一戦。



金沢は序盤から強い追い風を背に、相手陣内に果敢に攻め込みます。



しかし、金沢学院は前半23分。エース家邉が、ペナルティエリア付近まで駆け上がり、ひと振りで先制点をあげます。



後半も1点を追加した金沢学院が、連覇へ向け、準決勝へコマを進めました。

第二試合は、小松大谷と前回準優勝の遊学館。



序盤から均衡した試合が続きます。



ともにチャンスを作るも…前半は0-0で終了。



試合は、後半開始早々に動き出します。



後半5分。遊学館はスローインから相手のクリアボールを奪った山嵜が、そのままシュート。

この1点を守りきった遊学館、3年連続のベスト4進出です。



これでベスト4が出揃った全国高校サッカー選手権石川県大会。

準決勝は11月2日、決勝は11月9日に行われます。