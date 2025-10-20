飼い主さんが帰宅すると、ウッキウキでお出迎えする三毛猫さん。興奮しているのが伝わってくる熱烈なお出迎え姿が微笑ましいと、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で14万再生を突破し、「ネコってほんとに世界一かわいい」「ずっとウッキウキなのが足どりから伝わって愛おしい」といったコメントが寄せられました。

【動画：帰宅すると、元保護猫が玄関でお出迎えしてくれて…想像以上の『熱烈大歓迎』】

待ちわびた飼い主さんの帰宅

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、飼い主さんが帰宅時に愛が溢れるお出迎えをする保護猫「ミケ」ちゃんの姿。飼い主さんいわく、ミケちゃんは優しくて怖がりで人懐っこい女の子だそうです。

そんなミケちゃんは、野良猫時代から人懐っこかったそうで、何時間でも隣でお座りしているような子だったのだとか。そんな性格は保護してからも変わらず、飼い主さんが帰宅すると、すぐさま玄関までお出迎えに来てくれるといいます。

嬉しすぎてウッキウキ

この日も、飼い主さんの帰宅をお出迎えしてくれたというミケちゃん。帰宅を待ちわびていたのか、終始ウッキウキだったようで、目にも止まらぬ速さで階段を駆け上がっていったそうです。飼い主さんに会えて嬉しいのが伝わってきて、とってもホッコリします。

飼い主さんが2階まで上がってくるのを確認すると、興奮が抑えられなくなったのか、ルンルンで爪とぎをしていたとのこと。「今から一緒に何しようかな？ワクワク～」と思っているのが、ミケちゃんの後ろ姿から溢れでています。嬉しそうなミケちゃんの姿を見て、飼い主さんも幸せに思ったことでしょう。

ミケちゃんを置いて外に出られない…！

人懐っこいからこそ、嬉しさを前面で表現してくれるミケちゃん。これだけ帰宅を待ちわびているのを知ると、ミケちゃんを置いて外に出たくなくなってしまいそうです。見た目もお出迎えの姿も可愛すぎる、ミケちゃんなのでした。

ちなみに飼い主さんが早めに帰宅すると、ミケちゃんは嬉しさのあまりソワソワすることもあるのだとか。飼い主さんがいて幸せなミケちゃん。ミケちゃんがいて幸せな飼い主さん。本当に素敵な家族だと感じました。

投稿には「先にさっさと階段上ったのに、『ねえまだー？』って覗くのたまらん」「ムッチリ体型なのに動きが早いなw」「階段の上からチラ見が愛おしい」「こんな可愛いのにどうやって野良で暮らしてきてたんだ？」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、飼い主さんのお母さんにペッタリ甘える様子や、ユニークな方法で毛づくろいをする様子など、ミケちゃんの可愛くて微笑ましい姿が投稿されています。

ミケちゃん、投稿主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。