【GUのシャツ】が優秀！「バランス取りやすい」「スタイルアップ効果も◎」だって！

「デイリーコーデでもきちんと感と上品さを大事にしたい……」。今回はそんな大人世代の着こなしにぴったりなシャツを、【GU（ジーユー）】の秋の新作からピックアップ。旬のシルエットにアップデートされたシャツは、「バランスが取りやすい」「スタイルアップ効果も◎」とGUスタッフからも好評価の様子。着こなし実例とともに紹介するので、ぜひチェックしてみて。

軽快なショート丈で着回し力アップ

【GU】「オックスフォードショートシャツ」\1,990（税込）

ハリのある綿とポリエステルミックスの素材を採用した、マニッシュな雰囲気のオックスフォードシャツ。襟のボタンダウンや左胸のポケットがさりげないアクセント。長すぎない腰丈なので、ボリュームのあるボトムスと合わせても軽やかに決まり、バランス良く着こなせそうです。裾はアウトスタイルがサマになるラウンドカット。トップスとしても羽織としても、幅広いスタイリングを楽しめそう。

秋口は軽めのアウターとして

秋らしいダークブラウンのショートシャツを、アウターとしてさらりと羽織った着こなし。ジャケットよりも軽やかに着られるので、抜け感のあるこなれた印象に仕上がっています。インナーはチューブトップを投入してヘルシーな肌見せを意識。リラックス感のあるスウェットパンツを合わせれば、カジュアルすぎない大人のデイリーコーデの出来上がりです。

カーディガンを合わせてきちんと感を演出

ブルーのショートシャツに、同じくショート丈のポロカーディガンをON。バランスの取れたレイヤードスタイルが叶います。ボトムスは、レディな雰囲気の漂うロング丈のナロースカートをセレクト。トップスがショート丈なのでアウトスタイルでもだらしない印象にならず、スタイルアップを狙えそう。ゴールドアクセやフラットシューズで華やぎを添えて、フェミニンに仕上げます。

ワイドパンツと合わせて旬のバランスに

ショート丈のトレンチコートのインナーに、白のショートシャツを投入。ボトムスはコートと同系色のワイドパンツを選んで、まとまりのある秋コーデに仕上げます。全身をブラウンでまとめた中、白シャツが清潔感と抜け感を演出するアクセントに。トップスとアウターがショート丈なので、パンツのタックデザインがきれいに見えて、上品な雰囲気に決まっています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S