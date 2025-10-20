今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたおもしろいリアクションを見せてくれた猫ちゃん。どうやら、ひとりで遊んでいたようですが興奮しすぎて訳が分からなくなり、部屋を出ようとしたそうです。そしたら…。投稿はXにて、638.2万回以上表示。いいね数は3.9万件を超えました。

【動画：興奮しすぎて訳が分からなくなった猫→『部屋のドアを自分で開けようとした』次の瞬間…】

わけわからんくなって部屋から出ようとした先に…

今回、Xに投稿したのは「swichinoise05」さん。

飼い主さんによると、猫ちゃんは部屋でひとり自動で猫じゃらしが回ってくれるタイプのおもちゃで遊んでいたとのこと。おもちゃで遊ぶのがとても楽しかったのでしょう。猫ちゃんはぴょんぴょん跳ねてテンションが高まっていたそうです。

遊びが白熱して興奮してしまった猫ちゃん。途中から訳分からん状態になっていたみたいです。猫ちゃんがクールダウンしようと、おもちゃから離れ部屋のドアを器用に前足で開けようとしたそのとき。突然、何かに驚いて猛スピードでドアから離れたそうです。

どうやらドアの先に人がいたことに驚いた模様。予想外な存在にビビってしまったみたいです。元気いっぱいな猫ちゃんの動きは、いくら眺めていても飽きませんね。

お部屋で大はしゃぎしていた猫ちゃん、SNSでバズる！

遊びに白熱して訳が分からなくなり、部屋から出ようとしたところまさかの人の存在に驚いて、飛び跳ねてしまった猫ちゃん。その様子を見たXにて大バズり。たくさんのいいねやコメントが寄せられていました。きっと多くの方が、猫ちゃんのアグレッシブな動きを見て笑いがこみ上げてきたことでしょう。これからも猫ちゃんには元気いっぱい遊んで、飛び跳ねてほしいですね。

写真・動画提供：Xアカウント「swichinoise05」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。