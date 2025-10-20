バーチャルYouTuberの「奈羅花」（ならか）が20日、2025年11月6日をもって所属事務所「にじさんじ」から卒業することを電撃発表した。「にじさんじ」の公式X（旧ツイッター）などで発表された。



【写真】電撃卒業を発表した「奈羅花」

「奈羅花」は2019年12月に、人気事務所「にじさんじ」でバーチャルYouTuber（VTuber）としてデビュー。ゲーム実況配信などで人気を集め、2025年10月20日現在のチャンネル登録者数は46万人。



にじさんじの公式アカウントでは「『奈羅花』卒業のご報告」と題して文書を公開し、「この度、2025年11月6日をもちまして、にじさんじ所属ライバー 「奈羅花」が卒業することをご報告いたします。」と発表した。配信のアーカイブや本人のSNSについては「2025年12月7日」に非公開になることも伝えた。



この発表を引用して、「奈羅花」本人もXを更新。「発表があった通り、11月6日をもちましてにじさんじを卒業させていただきます」と改めて卒業を伝えた。卒業までの約2週間については「長い間本当にありがとうございます！ 最後までみんなと楽しく思い出を積み上げたいと思ってるので、よろしくお願いします！」と記した。



約2週間後の電撃卒業ということもあり、公式発表の投稿には邪推の声も多数寄せられている。「奈羅花」はそれらの声にX上で反応。「先に言っておきますが結婚でも出産でもねーよ！！！！！！！！ なんでにゃらか（奈羅花の愛称）ちょっと休むと毎回出産になるんだ！！彼氏くれよ」と、言及していた。



（よろず～ニュース編集部）