元ものまね芸人で、11年ぶりのグラビア登場が話題となったおかもとまり(35)が20日までに自身のインスタグラムを更新。漫画家でタレントの浜田ブリトニーと訪れた箱根旅行の様子を投稿した。



【写真】巨大ワインボトルをバックに仲良し笑顔2ショット

「浜田ブリトニーさん家族&オカオカハウスのスタッフさんと息子で箱根旅行 #箱根ユネッサンス 楽しかった 息子とブリさんの身長差がっ 来年には越すかな？ 春夏秋冬ブリさんと旅行したいっす～」とつづり、ともにシングルマザーとして子供を育てる浜田と箱根のリゾート施設を訪れたことを報告。浜田や子どもたちとプール&スパを楽しむ様子、緑の山々と青空を背に濡れた肌もまぶしいビキニ姿の笑顔、車の助手席で握った手をマイクに見立てて熱唱する姿などを公開した。



この投稿にファンからは「可愛い過ぎる」「楽しいもんです」「まりちゃん本当に可愛くて大好き」といった声が寄せられている。



広末涼子のものまねで人気を集め、“かわいすぎる女芸人”と呼ばれたおかもとは現在、心理カウンセラーや講師として活動。先月、「週刊プレイボーイ」で11年ぶりにグラビア登場を果たし、話題となっていた。



（よろず～ニュース編集部）