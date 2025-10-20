臨時国会で21日に総理大臣指名選挙が行われるのを前に、自民党と日本維新の会は連立政権に向けて実質合意しました。こうした動きについて、地元選出の国会議員はどのように受け止めているのでしょうか。週末の動きを追いました。



福岡県宗像市で19日に行われた祭りで、有権者と意見を交わしていたのは、福岡4区選出の自民党の宮内さんです。



■自民福岡4区・宮内秀樹衆議院議員

「首班指名がどうとはならない。」

■有権者

「いい意味で変わるのはいいこと。」





日本維新の会との連立に期待感を示しています。■宮内議員「自民と維新とは比較的、ケミストリーが合うようなところはあるのかなと、背景に。政府と一体になってやっていこうじゃないかと踏み込んでくれる維新に対してはありがたいと思う。」今回、日本維新の会が、閣僚は出さない「閣外協力」を選択したことにも一定の理解を示しました。■宮内議員「握手をしたけれども、まずは閣外から始めましょうというのは十分あり得る話だと思いますので、その上でどうやって高めていけるか。どうやって結論を一緒に出していけるかという作業、これが大切になってくると思います。」その上で、日本維新の会が求める議員定数の削減については。■宮内議員「維新さんは身を切る改革が大きな柱の一つでありますから。真摯に受け止めて党としてそういう方向で決定ができるかどうか、これに対して一生懸命取り組んでいく。」

■維新福岡11区・村上智信衆議院議員

「政策協議の中で自民党にも協力いただける。それが大切です。」



福岡県築上町で街頭に立ち、連立の意義を訴えたのは福岡11区選出の日本維新の会の村上さんです。当初、連立には懐疑的でしたが、今は閣外協力での連立を前向きに捉えています。



■村上議員

「自民と組んだ政党は支持率が下がっていって、なくなってしまうものですから。そういうことにならないように気をつけなければならないと思っています。維新がこれまで提案したことを実際に形にしていく、これが大切だと思っています。大臣のポストがあるとかないとか、そういうことは二の次だと考えています。」



一方で、企業・団体献金の廃止については、引き続き主張していくべきだと考えています。



■村上議員

「自民党とまとまらなくても、ほかの野党がやるべきだと言っていて、国会で多数を取れるかもしれませんから。そこの部分だけは連立の枠組みから外れて、ほかの政党と組んで賛否を問うように持っていってもいいんじゃないかと思っています。」



懸念されている自民・維新の両党の候補者が競合する「選挙区の調整」については。



■村上議員

「選挙区調整は福岡11区でもあると思います。そのときは現職ですので当然、私が優先されると考えています。」

総理大臣指名選挙に向けて最終盤で注目されたのが、福岡9区選出の緒方さんを含む7人の会派「有志・改革の会」です。



自民党と日本維新の会を合わせても過半数には2議席足りないため、自民党が協力を要請しています。その対応については。



■有志・改革の会 福岡9区 緒方林太郎衆議院議員

「最大限ポジションを合わせることができるよう、仲間と話をしています。政治姿勢が一番重要だろうと思いますし、その中には外交、経済政策、さまざまなことを総合的に勘案して判断していく。」



慎重な姿勢を示し、方針は明言しませんでした。

18日、佐賀に入ったのは国民民主党の玉木代表です。野党との連立協議がまとまらず、総理大臣就任が幻となった玉木代表は、引き続き与野党関係なく、政策で一致できる部分では連携する考えを示しました。



■国民・玉木代表

「私たちはどの党がどこと組むかということよりも、何をするのかという政策本位で判断をしていきたいと思いますので、閣内閣外ということは関係なく、国民の皆さんにとって必要な政策を進めるのであれば協力をしていきたい。」

一方、福岡4区から出馬し、比例復活で当選した国民民主党の許斐さんは、日本維新の会が連立協議で条件とした「議員定数の削減」について、議論のすり替えだと批判しました。



■国民 比例九州・許斐亮太郎衆議院議員

「政治とカネに関しては、やはり解決するという意思がないのかな。唐突に議員定数の削減とすり替えてきたのではないかと思っています。本当は熟議の国会として慎重にやっていくべきだと思う。それをやっぱり出してきたのは無責任かなと思っています。」

福岡2区選出の立憲民主党の稲富さんは19日、国政報告会を開催しました。野党による政権交代の可能性がついえた中、連携のあり方に苦言を呈しました。



■立憲福岡2区・稲富修二衆議院議員

「どこかの政党が圧倒的な過半数を持っていない以上、連立は当然となった時に、私はいろんな批判あると思いますが、全面的に理念と政策が一緒じゃないとやれないんだとか言っていたら、おそらく日本の政治は前に進まないと思います。」



政権交代のチャンスを逃したことは悔やみながらも、停滞した政治が動くことに期待感を示しました。



■稲富議員

「ようやく国会が動き出すということになったので。私は一定の政権の枠組みが早くできたらいいと思っていましたので、ここからですね。」



自民党の高市総裁が女性初の総理大臣に選ばれる公算が高まる中、新たな政権には、長く空白が続いた政治を前に動かし、物価高対策など山積する課題をいち早く解決できるのか、その手腕が問われています。