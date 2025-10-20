フリーアナウンサー・坐間妙子、男女の双子を出産 過去2度の流産を経験
フリーアナウンサー・坐間妙子が、20日に自身のインスタグラムを更新。男女の双子を出産したことを写真で報告した。
【写真】双子出産で話題の人気タレントは得意のイラストを披露
気象予報士、防災士でもある坐間アナは「先日、元気な女の子と男の子を出産しました 去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目 上の娘も体外受精4回目だったので覚悟はしていましたが、なかなか長い道のりでした いつまで妊娠を継続できるか分からない恐怖と闘いながら、2回とも流産手術をさせてしまった先生に2人を取り上げていただきたくてがんばりました！」とつづり、産まれたばかりの双子を抱くショットを公開。別カットでは、妊娠中の大きなお腹を写した写真も公開している。
この投稿にファンからはたくさんの「おめでとうございます」や「ご健康とご多幸を祈っています」「くれぐれもご自愛下さいませ」「母子共に健康でありますように」などの声が寄せられていた。
■坐間 妙子（ざま たえこ）
群馬県前橋市出身。津田塾大学卒業後、エフエム群馬と北陸放送（石川県）で計9年間、アナウンサーとして勤務。在職中に防災士と気象予報士を取得し、2020年からウェザーマップに所属した。
引用：「坐間妙子」インスタグラム（＠taeko_zama）
【写真】双子出産で話題の人気タレントは得意のイラストを披露
気象予報士、防災士でもある坐間アナは「先日、元気な女の子と男の子を出産しました 去年2回の流産をし、体外受精も保険適用リミットの迫った5回目 上の娘も体外受精4回目だったので覚悟はしていましたが、なかなか長い道のりでした いつまで妊娠を継続できるか分からない恐怖と闘いながら、2回とも流産手術をさせてしまった先生に2人を取り上げていただきたくてがんばりました！」とつづり、産まれたばかりの双子を抱くショットを公開。別カットでは、妊娠中の大きなお腹を写した写真も公開している。
■坐間 妙子（ざま たえこ）
群馬県前橋市出身。津田塾大学卒業後、エフエム群馬と北陸放送（石川県）で計9年間、アナウンサーとして勤務。在職中に防災士と気象予報士を取得し、2020年からウェザーマップに所属した。
引用：「坐間妙子」インスタグラム（＠taeko_zama）